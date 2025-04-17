越南移工月薪超過9萬！他難以置信 網曝「2代價」：不用羨慕

網友分享，兩位越南女生曝光在台工作薪資，讓他難以置信，示意圖。（情境照）

2025/04/17 23:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少外籍移工為了更高的收入，來台灣打拚。網友發文分享，最近在臉書看到兩名越南女子曝光在台工作薪資，有一人薪水9萬，另一名更高達11萬元，讓他難以置信。貼文一出，許多網友曝「移工高薪是靠拚命加班、犧牲生活換來的」。

前天網友在Dcard以「越南人在台灣薪水那麼高？」為題發文提到，最近臉書演算法頻繁推送越南人在台灣的影片。而他剛剛看到一段影片，內容是兩位越南女生曝光她們的薪資條，其中一人薪水9萬，另一位更高達11萬元。對此他驚呼「這樣的薪資水平應該已經接近公股銀行分行經理的收入了」，並坦言不敢置信。

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貼文一出，許多網友曝原因，「越南來的真的都很拚，我媽工作的五星飯店有幾個越南來的打掃阿姨，她們都拚命加班，在台灣有小孩，但還是工作狂，基本上加班費那些額外津貼比原本的薪水還高」、「我之前在電子廠遇到很扯的移工，一個月只休兩天，連上14天休1天」、「我身邊的越南朋友在傳統業，每天加班一個月休兩天，每個月都領9萬多」。

不過，也有人指出高薪背後的隱患，「加班加爆你會羨慕？月休4天每天工時14小時起跳，豈止是犧牲生活而已連健康都賠下去了」、「他們薪資高的背後都是台灣人不想做的工作，一天上班12小時，一個月只能休4天，輪日夜班」、「人家加班時數早就違反勞基法了，健康生命賠下去」。

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