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    「土地公」廖峻3度中風 花壇文德宮呷辦桌緊急取消：一起祈福

    藝人廖峻傳出中風，原定5月3日在花壇鄉由文德宮主辦的《廖峻文化講座＋呷辦桌》活動也緊急取消。（翻攝文德宮臉書官網）

    藝人廖峻傳出中風，原定5月3日在花壇鄉由文德宮主辦的《廖峻文化講座＋呷辦桌》活動也緊急取消。（翻攝文德宮臉書官網）

    2025/04/17 21:35

    〔記者湯世名／彰化報導〕72歲藝人廖峻3度中風，原定5月3日在彰化縣花壇鄉由文德宮主辦的《廖峻文化講座＋呷辦桌》活動緊急取消。文德宮指出，所有已報名參加者依「原繳費方式」全額退費，並請大家一起為廖峻祈福。

    2018年廖峻在花壇台灣民俗村拍攝電視台鄉土節目《細說台灣》，接受媒體訪問爆料說，母親葬在花壇鄉，只要有空，他都會到墓園探望媽媽，這次他想帶野薑花給媽媽，才去花店買花，他跟花店業者有熟，但跟店員不熟，當時店員看了他一下，就開口問他，「你是藝人嗎？」他馬上回答「我花生！」這句對話被一旁民眾偷偷錄下，PO到社群網站「爆廢公社」，沒想到，短短3個字狂吸近8萬人按讚。

    廖峻主持、演戲功力一流，為了逗大家開心，以及讓電視觀眾知道台灣拍攝鄉土節目的趣聞，他還曾道出演土地公的趣聞。廖峻說，演戲場景在寺廟裡，他演土地公，突然有信徒持馨香進入廟裡拜拜，當下他覺得不妥，起身要離開神明桌，不料，信徒看了「土地公突然起身」，大叫一聲跳起來，「你是人嗎？」信徒問，廖峻答，「哇（我）廖峻演戲啦！」信徒一聽又驚又喜。

    文德宮在臉書官網發文說，原訂5月3日舉行的《廖峻文化講座＋呷辦桌》，因廖峻突發身體不適，決議暫時先取消本次活動。請大家一起為廖峻祈福，期盼早日康復，平安健康。網友紛紛集氣為廖峻祈福。

    藝人廖峻曾到彰化花壇拍戲。（翻攝資料照）

    藝人廖峻曾到彰化花壇拍戲。（翻攝資料照）

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