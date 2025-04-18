病毒會被風吹來？醫曝感冒「傳染關鍵」：戶外風吹不易中鏢

醫師指出，口罩適用於密閉空間，戶外通風感染低。示意圖。（圖取自freepik）

2025/04/18 00:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期天氣多變，不少民眾擔心風吹會把病毒「吹」到自己身上，導致感冒。對此，傑登醫師指出，這樣的擔憂「機率極低」，強調大多數呼吸道病毒仍是透過「飛沫傳染」，且病毒在空氣中存活力有限，一般戶外環境下，幾乎不會因為風吹就被傳染。

傑登醫師今（17）日在臉書粉絲專頁「傑足先登 傑登醫師」發文指出，像是流感、鼻病毒、呼吸道融合病毒（RSV）等常見病毒，主要透過飛沫傳播，也就是咳嗽、打噴嚏或講話時所噴出的水珠。然而這些飛沫重量較重，通常飛行距離不超過1到2公尺，就會掉落地面並迅速乾燥，病毒隨之失去濕潤環境後，也會失去活性與傳染力。

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傑登醫師比喻，除非真的「非常衰」，剛好站在咳嗽者的下風處、同時嘴巴又開開，否則要被風吹來的飛沫感染，其實可能性極低。

此外，他也補充說明「空氣傳播」的概念。部分病毒如麻疹、水痘，確實可以形成「氣膠」（aerosol）懸浮在空氣中，傳播距離比一般飛沫遠，且不須直接噴到人，只要吸入即可感染。不過，這類傳播方式大多出現在密閉、通風不良且人多的空間，例如醫院、電車車廂或補習班等。

傑登醫師提醒，在以下幾種場景需提高警覺

空氣不流通的密閉空間

人潮擁擠、近距離接觸頻繁

醫療院所、交通工具或教室等高風險場所

在這些環境中，配戴口罩能有效降低感染風險，保護自己也保護他人。而若是在戶外空曠、人流不多的地方，空氣流通良好，飛沫與氣膠都會迅速被稀釋，病毒難以有效傳播，因此民眾無須過度擔心「風吹來的病毒」。

傑登醫師也鼓勵民眾在天氣允許時多出門活動，「盡情享受大自然，出門玩耍也不需過度焦慮」正確理解病毒傳播途徑，才能真正做好防疫、避免誤解。

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