馬國大型保險企業旅遊團來台 觀光署：創造5000萬元觀光外匯

馬來西亞獎旅團參觀四四南村。（觀光署提供）

2025/04/17 21:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部觀光署今天（17日）表示，馬來西亞最大保險公司之一的大東方人壽保險有限公司（Great Eastern Life Assurance Malaysia）1010人超大型企業獎勵旅遊團首團今天抵台，創疫情以來境外企業獎勵旅遊團人數最多的紀錄，預估可創造約5000萬元觀光外匯收入。

觀光署表示，全團共分8個梯次，自4月17日起至29日止陸續抵台進行5天4夜，橫跨新北市、台北市及宜蘭等地區，充分展現台灣觀光疫後國際入境市場接待能量，以及交通部觀光署積極在新南向市場推動「吸引境外企業獎勵旅遊」政策成果。

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觀光署說明，該團行程涵蓋九份山城、十分放天燈、台北西門町、宜蘭傳藝中心及威士忌觀光酒廠等，包含文化觀光、台式美食、手作體驗與市區導覽等行程，除了住宿國際五星品牌飯店，並辦理大型晚會活動，不僅強化來台企業員工團隊凝聚力，也以實際消費方式促進台灣觀光產業商機，帶動地方觀光經濟活水，初估可創造約新台幣5000萬元的觀光外匯收入。

觀光署指出，今年以來陸續接獲境外企業大型獎勵旅遊選擇台灣為旅遊目的地選擇，繼2月份印度Asian Paint Limited企業800人獎勵團來台後，馬來西亞大東方人壽保險有限公司團更創紀錄為疫後開放以來最大規模的入境旅遊團體。

觀光署表示，感謝境外企業選擇台灣為旅遊目的地，肯定台灣近年來在新南向市場國際行銷的努力，也顯見台灣接待大型團體的量能。

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