湖口失火鐵皮倉庫竟是違建 巨量廢棄物清除估要3000萬

新竹縣消防局火調人員現場採證釐清起火原因，1層樓高的灰燼堆五顏六色的粉體塗料，令人觸目驚心。（記者廖雪茹攝）

2025/04/17 21:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉鐵皮倉庫火警爆案外案！湖中路農牧用地鐵皮倉庫早被查報違建，工務處2023年5月執行強制拆除，其中3棟倉庫堆置約260噸粉體塗料等事業廢棄物和6桶有害廢液而未拆，環保局責成地主清除，地主遲未清除且易手，概估清除恐達3000萬元，不料16日清晨失火，灰燼堆今天仍數度冒煙，環保和水利單位緊急防堵廢污水流入灌溉水圳和稻田，地方紛傳人為因素釀災，警、消現場採證追查中。

縣長楊文科今天一早召集相關局處開會討論，指示對於有危害性的非法棄置案件祭出鐵腕；如行為人或土地所有人未於期限內依廢棄物清理法提出計畫書，環保局將依規代為清除處理，並向行為人求償。

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湖口鄉長吳淑君今天再度到場關切，一層樓高的灰燼堆五顏六色的粉體塗料，令人觸目驚心；有些許油漬已流入緊鄰的灌排和稻田，下雨污染物勢必擴大，她要求農地土壤採樣。

新地主委託業者到場清除。業者說，倉庫的廢棄物於2021年就被棄置，行為人被判刑，其中粉體塗料約一百噸，還有一批塑化劑、塑膠廢料、營建廢棄物、易燃的有機溶劑6桶等，推估合計260噸，清除處理恐達3000萬元。此外，粉體塗料不會自燃，地方人士懷疑有人故意自倉庫一側的窗戶丟進引燃物而釀災。附近住戶則說常見一名年輕男子出入該倉庫。

消防局火災調查釐清起火原因，監視器顯示，鄰路的鐵皮倉庫16日上午5點左右開始冒煙，7點許竄出火苗，火勢一發不可收拾。

鐵皮倉庫所在為特定農業區農牧用地，早被鄉公所查報違建。工務處說，該處未經核准擅自興建8棟鐵皮建物及水泥鋪面，2023年5月17日強拆其中5棟；尚有3棟因內部有事業廢棄物，若先行拆除，廢棄物暴露會肇生公共安全，因此等環保局依法處理完畢後再行拆除。

環保局長蕭宏杰說，前地主有向環保局提出處置計畫書，但不完整，退件幾次，爾後易主，今年新地主委託清除處理業者辦理，但尚未清理即發生火警。

新竹縣長楊文科今天一早召集開會了解湖口鐵皮倉庫火警案，相關局處隨後現勘研議處置作為。（（記者廖雪茹攝）

湖口鄉湖中路巷內的鐵皮倉庫早被查報違建，新竹縣政府工務處2023年5月已執行強制拆除，但其中3棟倉庫因堆置廢棄物而未拆。（記者廖雪茹攝）

除了粉體塗料約100噸，新地主盤點還有一批塑化劑、塑膠廢料、營建廢棄物、易燃的有機溶劑6桶等，推估合計260噸。（（記者廖雪茹攝）

除了粉體塗料約100噸，新地主盤點還有一批塑化劑、塑膠廢料、營建廢棄物、易燃的有機溶劑6桶等，推估合計260噸。（（記者廖雪茹攝）

湖口鄉長吳淑君關切有些許油漬已流入緊鄰的灌排和稻田，下雨污染物勢必擴大，環保和水利單位緊急設置防堵。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉長吳淑君關切有些許油漬已流入緊鄰的灌排和稻田，下雨污染物勢必擴大，環保和水利單位緊急設置防堵。（記者廖雪茹攝）

地方人士懷疑有人故意自倉庫一側鄰稻田處的窗戶（圖右）丟進引燃物而釀災。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉湖中路巷內的鐵皮倉庫早被查報違建，新竹縣政府工務處2023年5月已執行強制拆除，但其中3棟倉庫因堆置廢棄物而未拆。（記者廖雪茹攝）

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