00後國小老師拒對家長卑躬屈膝、下班拒回訊息 網大推：正確心態

自稱00後的年輕國小老師霸氣拒絕對家長卑躬屈膝、下班回訊息等陋習，引起網友熱議。（彭博檔案照）

2025/04/18 07:06

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1990年中後期到2010年出生的年輕人被統稱為「Z世代」（Generation Z），而2000年到2009年後誕生的群體，在中國則被稱為「00後」。自稱00後的年輕國小老師霸氣立誓要「整頓職場」，拒絕老師對家長卑躬屈膝、下班回訊息等陋習，引起網友熱議，大推這才是正確的工作心態。

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國小老師在Dcard以「小學低年級資優數學題」為題PO文分享與家長應對方式。他透露，某次遭家長質問「為什麼沒先跟我報告？」他當場直白回應，「你不是我老闆，我幹嘛跟你報告？」這番回答讓其他比較資深的老師忍不住為他捏把冷汗，「怎麼敢這樣跟家長說話？」

原PO直言「我為什麼要怕？」老師若對家長卑躬屈膝，付自己薪水的國家政府又不會保護他，一味討好家長、打壓老師的工作環境，他寧願辭職不幹，「反正我還年輕，幹嘛為了破飯碗這麼憋屈？薪水不多，我的耐心就不多」。她也透露，面對問題學生一律採柔性勸導，對方不聽自己也莫能助，「只要不管教，就不會被告。」

原PO還主張，放學下班後，家長來訊一律不回覆，除非對方是有禮貌的天使家長；至於不願意面對孩子問題、時常訊息未讀未回，非常厭煩導師告狀的玻璃心家長，他則淡定表示，這類家長反而不用讓他費心，「以後有狀況我就不告知你囉～被你小孩弄到的孩子，我會請他們家長直接聯繫你，我就不用當夾心餅乾了。」

原PO也感嘆，自己相當後悔沒能早些領悟上述道理，如今他不會再讓自己陷入精神內耗、被情緒勒索或道德綁架的情況，也因此更能保持輕鬆愉快的心情面對工作，和孩子們的相處過程也十分融洽，「對孩子一視同仁，但是對家長愛恨分明」、「我現在覺得這群孩子越來越可愛呀！」。文章曝光後，引起網友熱烈討論。

眾人紛紛留言表示，「正確的工作心態，推」、「整頓這社會與職場文化由我們00後做起」、「公職教師真的很可憐，一堆恐龍家長要面對，錢還那麼少」、「報告是下對上，家長跟老師是平等關係，彼此間的對話，用『說明』即可」、「你的理由站得住腳，但如果改成說『請家長利用聯絡簿聯絡』更能說服家長」。

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