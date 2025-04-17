全球最瘦國家！日本人胖不起來蒼藍鴿曝「4關鍵」

2025/04/17 23:11

網紅醫師蒼藍鴿點出日本人較瘦的四大關鍵，包含每日通勤帶來的高運動量；示意圖。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕近來多項研究指出日本為全球最瘦國家，且日本體重過輕的女性多達12%，過瘦比例逼近貧窮國家。不少人好奇，日本美食多，為甚麼日本人還可以擁有纖細身材，對此，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）點出日本人之所以瘦的4大關鍵。

蒼藍鴿於今（17日）在臉書「蒼藍鴿的醫學天地」分享，日本是全球最瘦的國家，肥胖率只有4%，是美國的十分之一，但其實，日本並不像美國人那麼熱衷於運動。對此，他接著點出日本人瘦的4個關鍵「飲食與日常生活習慣」。

第一，食材多樣化。早在1985年，日本政府就提倡一天儘量攝取30種食材，日本的便當和定食，雖然看起來份量不多，但種類豐富，既營養又低熱量。

第二，愛吃魚。日本人雖然愛吃魚，但都搭配不油炸、不重鹹的清淡料理方式，且魚的種類都含有豐富蛋白質且低脂肪，吃起來不容易發胖。

生魚片的蛋白質高且無使用過多料理方式，也是日本人較瘦的一大關鍵；示意圖。（路透）

第三，日本人大多喝無糖飲品。日本用餐大多提供無糖茶，販賣機賣的茶飲、黑咖啡也多為無糖，降低糖類攝取，也同時降低熱量攝取。

第四，日常的通勤活動量大。日本人每天通勤時間平均要1小時19分鐘，還要包含轉車、走路、騎車等，再加上都市步調快，走路速度驚人，日常的上班之路，同時就在消耗卡路里。

對此，也有網友補充可能原因「日本人職場生活壓力大，胖不起來啦」。

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