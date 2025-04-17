屏縣關懷據點佈健率達93.6％ 周春米：拼年底敬老卡可坐計程車

屏東縣長周春米（左一）率社會處長劉美淑（左二）等人向關懷據點長輩宣導敬老卡，盼大家踴躍申辦。（記者羅欣貞攝）

2025/04/17 20:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣推動社區照顧關懷據點，縣長周春米今天（17日）為鹽埔高朗、里港茄苳兩處據點揭牌，全縣達到415處，佈建率達93.6％，周春米也透露，正努力讓敬老卡也能搭計程車，希望拼年底上路，希望長輩們踴躍申辦。

屏東縣鹽埔鄉高朗飲用水協會關懷據點，每週三上午在代天府為長輩安排活動，村長盧龍合帶領8人志工團隊，成功克服種種困難，現有35位長者到據點交朋友、學習新知。

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里港鄉茄苳腳長壽會社區照顧關懷據點，由村長鄭世鉉帶領年輕有活力的志工團隊，將原本年久失修的活動中心，打掃整理成明亮、開闊的空間供長輩活動；最年長、高齡90歲的鄭王玉葉表示，豐富多元課程吸引她週週到據點，團隊的用心經營，從原來半天的活動，進階到全天巷弄站，大家參與意願踴躍。

周春米今天為上述兩據點揭牌，和長輩們一起跳舞、話家常；周春米表示，屏東縣有443個村里，現在有社區關懷據點的達到415個，佈建率93.6％，也請長輩善用縣府的福利措施，包括最高補助全口活動式假牙3萬元、敬老卡每月補助5百元、行動生活復能車巡迴服務等，讓生活更健康更快樂。

周春米也說，請長輩踴躍辦敬老卡，現在各公所都有機器可以馬上製卡，縣府補助5百元，長輩持卡可坐公車、火車、小黃公車，也能搭船去小琉球玩，此外，她也正努力，看能否拼年底讓長輩持卡也可搭計程車。

社會處統計，截至今年3月，屏東縣人口數78萬7528人，其中65歲以上老人16萬7029人，比例21.2%，已是超高齡化社會。

屏東縣長周春米為鹽埔鄉高朗飲用水協會社區照顧關懷據點揭牌，和長輩們開心合影。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米今天為里港鄉茄苳腳長壽會據點揭牌，和長輩們開心合影。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米為鹽埔鄉高朗飲用水協會社區照顧關懷據點揭牌。（記者羅欣貞攝）

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