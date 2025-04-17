少子化海嘯！高雄小一新生減少千人 總量管制國小有5校還沒額滿

高雄市114學年度小一新生數，將較去年減少1107人。（記者許麗娟攝）

2025/04/17 19:53

〔記者許麗娟／高雄報導〕少子化衝擊日益加劇，高雄市114學年度238校國小新生第一階段報到，小一新生數比去年減少逾千人，其中42校人數不到10人、3校僅1人，而13校總量管制小學，目前仍有5校也還有餘額。

高雄市114學年度國小新生數為1萬8627人，與113學年度的1萬9734人相比，足足少了1107人，而總量管制小學13校，目前鼓山區龍華國小、苓雅區四維國小、前鎮區民權國小、岡山區壽天國小、鳳山區文華國小5校仍有餘額。

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位於北高雄的龍華國小校長李美金說，大環境改變，本來每屆滿額是14班，目前新生核班數為12班，不過去年第1階段也未滿，但第2階段仍是滿班，所以要看二階核班前的報到數而定。

南高雄人口銳減比北高雄嚴重，前鎮區民權國小校長周譽峰說，學校總額是8班至少要有204人、滿額則是232人，下學年目前1階報到數為203人，因此核定７班，但只要再增１人仍可維持8班。

不過周譽峰也憂心指出，明顯感受到少子化非常嚴重，因為往年是滿到學生擠不進來，但目前的1、2年級這2屆都沒滿，114學年則要看2階的報到量，不過，115學年度恐會雪崩式下降，因為學區戶政名冊的新生將僅150人，預估恐將被解除總量管制。

若減班對於老師的衝擊，周譽峰說，明年剛好有多位老師登記要退休，尚影響不大，但未來老師超額的問題也會浮現，這是過去民權國小從未面臨的狀況，想不到少子化的海嘯衝擊也快到了。

較驚喜的是，去年新生0人的六龜區新威國小，雖然新學年將併為廣興國小新威分校，但從附幼直升的小一生將有4人。

教育局強調，目前新生報到僅第一階段報到，實際新生數第二階段報到後較準確。少子化因素，高雄和全國趨勢一樣皆有下滑現象，114學年度雖然沒有學校新生數0人，但有42校為個位數，其中，大樹區興田國小、甲仙區小林國小與桃源區建山國小3校皆為1人；另外，大樹區小坪、杉林區上平、茂林區多納及桃源區寶山國小等4校也僅有3人，可見偏鄉小校正面臨學生人數持續下降的挑戰。

教育局說，為保障小校不輕易整併及學生的受教權益，已修法針對全校或分校學生人數未達40人且學生流失嚴重者，請學校提交永續發展3年計畫使得以永續經營。

高雄市龍華國小是總量管制學校，但第一階段報到的新生數，目前僅12班，尚不及原本的14班。（記者許麗娟攝）

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