女交往1個月閃婚！男拋斷崖式離婚 她聽媽媽暖回「這句話」淚崩

一名網友近日分享自己閃結閃離的經驗，心碎過程引發網友共鳴。示意圖，非當事人。（情境照）

2025/04/18 00:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕閃婚真的不能亂衝！網友昨在Dcard分享自己婚姻悲劇，表示去年底與認識7年的男性朋友「重逢後急速熱戀」，交往1個月就登記結婚，但才過不到半年，雙方就因溝通問題爆發爭執，男方更冷暴力10天不讀不回，接著直接開口提離婚，態度堅決、毫不留情。

根據貼文，女網友坦言當初是在熱戀沖昏頭下答應閃婚，「現在想想真的很白癡、很蠢」，而從貼出的對話紀錄可見，男方在爭吵後不留情面，甚至連基本溝通都拒絕，最終只冷冷說出「找個時間把手續辦一辦」，讓原PO心碎直呼，「 希望哭著哭著傷就好了」並奉勸大家「閃婚有一定的風險，千萬別衝動」。

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「永遠幫你留一個房間」

更令人心疼的是，整件事至今，原PO的爸爸甚至還不知道自己女兒已經登記結婚、現在卻即將離婚。她唯一傾訴的對象只有媽媽，並在媽媽一句「永遠會幫你留一個房間在這裡」後終於情緒崩潰，「老公冷暴力到提離婚我都沒哭，直到跟媽媽講，才大破防直接大哭。」

貼文曝光後，網友留言建議，「人生大事真的多聽一點那些愛你的人的話」，「以後別再戀愛腦了，多愛自己跟父母些吧」；也有人懷疑，「這種這麼快就想解脫的男人，感覺十之八九是外遇了超詭異」、「合理懷疑有平日女友」。

但更多人則暖心安慰，「現在離婚不是什麼丟臉的事情，只是人生的過程」、「好好沉澱出去玩個幾天吧」。有的說「媽媽的文字好暖」、「你應該要慶幸離開這樣的男人，當作撞到鬼就好」。

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