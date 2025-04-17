嘉義輕軌藍線納入大南方新矽谷 國科會打回票

嘉義市長黃敏惠（左一）今天與市府交通處長許啟明等人出席國科會召開的「大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議」。（嘉市政府提供）

2025/04/17 19:46

〔記者丁偉杰、吳柏軒／綜合報導〕嘉義市政府爭取由交通部主政興建「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」（簡稱嘉義輕軌藍線），連接高鐵嘉義站至台鐵嘉義車站，市長黃敏惠今天北上出席行政院國科會召開的「大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議」，爭取實質列入嘉市具體交通建設。會後市府發出新聞稿指出，很遺憾今天無法即刻拍板納入大南方新矽谷推動方案，市府會繼續努力。

國科會指出，如地方政府有其他發展需求，可參考大南方新矽谷模式，提案與中央主責部會共同評估規劃，並循相關機制完成推動作業。

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國科會表示，大南方新矽谷推動方案之範圍，已包含嘉市在內的5縣市。方案所列之配套措施，係為因應與搭配科學園區及科技產業園區發展所需，其後續規劃與執行，將由各主管部會本於權責循法規程序，並編列預算辦理，目前方案無修改規劃。

黃敏惠今天帶著由她與嘉市議長陳姿妏共同發起，與全體里長、議員一同簽署的「籲請中央兌現歷史承諾啓動嘉義輕軌藍線建設」連署書前往行政院，為爭取輕軌發聲。

市府去年6月完成輕軌藍線可行性研究報告書，提報交通部審議，今年元月交通部回文，由嘉義縣、市各負擔180億元、68億元開發。

市府認為，此案為高鐵與台鐵間軌道系統連結成網，屬國家重大政策，中央在1999年曾承諾當路廊達一定運載量時會鋪設，但至今未履行，且今年初中央公布大南方新矽谷推動方案，卻無納入嘉市具體交通建設。

黃敏惠表示，嘉市位居雲嘉嘉南經濟消費及產業園區的生活圈，高鐵嘉義站去年度進出站旅客數已達635萬人次，台鐵嘉義站進出人次更推估達756萬人次，是科技S廊帶重要節點，嘉義輕軌能有效銜接科技園區與市區交通，卻未被納入大南方新矽谷方案22項計畫交通網絡配套中。

黃敏惠呼籲中央應正視嘉市在交通建設中的重要性，透過完善的交通基礎建設，打通運輸瓶頸、優化整體交通路網，帶動嘉義整體區域發展協同推進。

嘉義輕軌藍線主線路線規劃圖。（嘉縣議員姜梅紅提供）

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