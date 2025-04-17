高雄青梅銷量狂增72％！量販店賣到缺貨緊急補貨

高雄青梅上架家樂福熱銷，甚至賣到缺貨3天，甲仙農會今天緊急補貨上架。（記者陳文嬋攝）

2025/04/17 19:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄有機青梅今年果大且質優，搶搭養生風潮DIY最安心，上架量販店供不應求，家樂福甚至賣到缺貨3天，甲仙農會今天緊急補貨上架，整體銷量比去年成長72%，也帶動高雄愛玉籽熱銷，今年銷量成長可期。

高雄是全台青梅最大生產基地，有機驗證面積更高達500公頃，穩居全台有機青梅之冠，青梅種植面積達1395公頃，主要分布甲仙、桃源、那瑪夏及六龜等山區，經濟產值達1億元。

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今年因雨量充沛、氣候適宜，青梅果大品質優，正值產季陸續採收，農業局上架量販店家樂福、大潤發，以及主婦聯盟、高雄首選電商平台等，青梅需經過處理才能食用，養生風潮下DIY最安心，民眾買回家製作梅醋、脆梅或梅酒，大熱銷受歡迎。

尤其家樂福供不應求，擁有全台65家門市，每公斤青梅售價129元，與去年價格相同，11日上架3天熱銷，14日周一出現缺貨，甲仙農會趕工出貨，今天周四才補貨上架，整體銷量比去年成長72%。

家樂福加碼舉辦酒釀梅子DIY體驗課程，邀請民眾動手釀製屬於自己的春日風味，尤其各分店長在青梅開賣前，深入高雄山區甲仙農會上課，提前受訓學會梅子DIY，再各自教會分店員工，並協助顧客梅子DIY，令顧客感到很貼心。

甲仙農會總幹事曾海星補充，高雄青梅品種為「二青種」，成熟時散發水蜜桃、蘋果與百香果等多層次果香，風味獨特，適合製作梅醬、梅醋、梅酒等加工品，深具市場競爭力，農會推動廠農合作模式，並根據加工需求，規劃手採及竿採兩種方式進行採收，確保果實品質同時，也維持市場供需平衡，保障梅農收益，農會將持續提升加工技術，拓展通路與產業應用更多元。

家樂福說，台灣青梅在數十年前曾是外銷日本重要農產，隨著市場轉向內銷後，加工形式愈趨多元，也掀起自釀梅酒風潮，走進更多人日常生活，家樂福每年春季固定採購高雄有機青梅，協助穩定農民收益，今年青梅品質優異、口感絕佳，深受消費者喜愛，銷量比去年成長72%，帶動高雄愛玉籽受歡迎，同樣獲得市場肯定，去年熱銷近千包，看好今年成長可期。

農業局長姚志旺表示，青梅是高雄春季極具代表性的在地農產，市府協助農友強化生產端管理與輔導驗證，同時攜手家樂福等大型通路合作，拓展銷售據點與行銷曝光，擴大高雄青梅國內市場，讓更多人品嘗來自山林天然酸甜滋味，也為農村注入永續發展力量。

高雄有機青梅今年果大且質優，銷量比去年成長72%。（記者陳文嬋攝）

高雄有機青梅搶搭養生風潮DIY最安心。（記者陳文嬋攝）

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