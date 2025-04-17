中捷綠線延伸12月完成綜合規劃期末報告 明年初送交通部審查

捷運綠線延伸預計今年底完成綜規期末報告，明年元月送交通部審查。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/17 19:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運工程局長蘇瑞文表示，中捷綠線延伸目前正在辦理期中審查，而公聽會最慢12月進行，但預計提早8至9月進行。綜合規劃規預計5月底完成期中報告，在12月底前完成期末報告，預計明年元月送至交通部審查。

台中捷運綠線目前捷運局規劃，自捷運綠線兩端分別向大坑、彰化延伸，「大坑延伸段」規劃由捷運綠線舊社站延伸至大坑經補庫地區，路線長2.49公里並增設2座高架車站，分別為松竹跟軍功路口及松竹跟軍福十六路口。

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「彰化延伸段」由捷運綠線高鐵台中站往烏日高鐵特定區及彰化市延伸，端點將與彰化鐵路高架化新設的金馬站銜接，路線長6.59公里並增設5座高架車站，分別是成功嶺大門東側、榮泉健行路口、金馬彰興路口、金馬中山路口、金馬車站。總工程經費為355.91億元

市議員張家銨提案要求市府儘速推動中捷綠線延伸線綜合規劃的公聽會，台中市議會交通地政委員會今天進行討論，張家銨在提案中指出，中捷綠線延伸大坑及彰化的可行性研究，已於去年元月31日獲行政院核定，綜合規劃案則於去年7月3日公告決標，啟動規劃作業至今已9個月。

張家銨表示，以過去捷運藍線綜規的推動的期程相比，捷運綠線延伸段綜合規劃公聽會，應於今年底前完成，要求市府加速完成，以利早日提報中央審查，爭取核定。

市議員蔡耀頡在委員會中表示，中捷綠線延伸關係到屯區的路網及紫線，要求儘早辦理公聽會；陳成添則表示，希望將延伸案的大坑及彰化部份能夠脫勾，因大坑只有兩站，站在執行率及效率，希望先送延伸至大坑站部份。

中捷綠線延伸至大坑路線。（市府提供）

中捷綠線延伸至彰化。（市府提供）

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