川普關稅衝擊 台灣鯛養殖業者：凸顯與中國差異化有機會殺出血路

農業部今天在口湖與台灣鯛養殖漁民及業者座談，說明政府因應美國關稅事件的支持方案。（記者黃淑莉攝）

2025/04/17 19:24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應美國高關稅衝擊，農業部長陳駿季今（17）日南下雲林與台灣鯛養殖漁民及業者座談，台灣鯛協會理事長郭建賢說，美國關稅事件對台灣鯛是短空利長多，漁民不用恐慌正常養殖；口湖漁業生產合作社理事長主席王益豐也說，台灣鯛品質佳，在美國單價每公斤比中國貴2、3美元，籲政府協助台灣業者在打造出品牌差異化，有機會在美國市場殺出一條血路。

座談會今天下午在口湖台灣鯛生態創意園區舉行，農業部長陳駿季、立委劉建國、張嘉郡、丁學忠及雲林在地養殖業者代表都與會，郭建賢說，這次事件中國產品無法進入美國，對台灣是短空長多，漁民按步就班正常放養，等待產季到來化危機為轉機。

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王益豐指出，台灣養殖技術成熟、加工及冷鏈技術也優於中國及東南亞國家，台灣產的品質佳，且從產地到餐桌層層把關，在美國已有一定口碑，且台灣的魚片與中國價差一公斤有2、3美元，危機即轉機，希望農業部能協助讓美國消費者更清楚台灣與中國的差異化，做高規格的品牌行銷，才有辦法因應這次關稅打擊。

劉建國說，雲林也是台灣鯛重要產地，透過與漁民面對面溝通與交流才能精準掌握實際狀況，並提出更有效的因應對策，面對美國關稅事件台灣的目標不應只是止血，更重要是協助產業結構調整，打造更有韌性、更能走向國際市場的台灣鯛品牌。

張嘉郡指出，美中關稅戰反而為台灣鯛創造新的市場空間，建議農業部能協助台灣業者克服標章認證、檢驗程序等技術性門檻，把危機化為轉機，立院將在本月底訪美，屆時也會向美方表達我方的訴求，為台灣產業爭取最大利益。

口湖漁業生產合作社理事長主席王益豐說，台灣鯛品質佳，在美國單價每公斤比中國貴2、3美元，籲政府協助台灣業者在打造出品牌差異化，有機會在美國市場殺出一條血路。 （記者黃淑莉攝）

農業部與漁民座談會，雲林地區漁民出席踴躍。（記者黃淑莉攝）

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