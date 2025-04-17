湖口火車站力行地下道淹水！公所抽水抽不完 批台鐵公司不管

台鐵湖口車站旁的力行街地下道，4月6日因大雨發生淹水而封閉迄今。（記者廖雪茹攝）

2025/04/17 18:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台鐵湖口車站旁地下道連接新竹縣湖口鄉中山路東站和力行街西站，4月6日大雨淹水封閉，鄉公所派員抽水清理，水仍不斷冒出來，今（17）日積水仍一度及腰。湖口鄉長吳淑君說，台鐵公司是所有權人應負全責，但台鐵卻回應地下道非該公司權管。

吳淑君說，清明連假最後一天，警方通報力行街地下道淹水緊急封閉，維護公共安全，翌日她現勘發現水深及腰，立即出動2台抽水機協助抽水，積水參雜泥沙，還造成抽水機損壞。積水抽乾後沒多久，地下道持續自地下冒出水來，竟又淹水，公所再派員協助地下道抽水，今天傍晚全部清理乾淨，但因水流大，雨後可能又會再淹，須再觀察。

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吳淑君出示調閱的土地建物地籍資料指出，土地為台鐵公司所有，土地範圍包含力行街地下道及兩側毗連的台鐵宿舍和停車場。且有退休台鐵員工說在湖口車站尚未改建高架之前，約莫30年前台鐵即闢建該地下道供前後站旅客通行使用；公所基於行人安全，還曾斥資協助改善地下道照明設施。

吳淑君說，這次地下道淹水，公所也是基於安全協助抽水，台鐵公司應該負起完全責任，但迄今不見任何作為。據了解，該區地下水位偏高，容易積淹水，加上車站已改為高架，不須再經由地下道往來，她建議直接拆除廢掉以策安全。

對此，台鐵公司未回應湖口鄉公所的要求和建議，卻說，16日鄉公所辦理「湖口鄉力行街地下道淹水案會議，「該地下道權管單位為湖口鄉公所」，北區營運處指派湖口站就近會勘；又說「因事涉地籍測量的專業」，後續該公司將邀集新竹縣政府工務處、湖口鄉公所及立委徐欣瑩國會辦公室會同現場查勘。

吳淑君出示調閱的土地建物地籍資料指出，該筆土地為台鐵公司所有，土地範圍包含力行街地下道及兩側毗連的台鐵宿舍和停車場。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉長吳淑君（左）表示，力行街地下道為台鐵公司所有，台鐵應負淹水全責；但台鐵卻回應地下道非該公司權管。 （記者廖雪茹攝）

力行街地下道夾在台鐵宿舍之間。（記者廖雪茹攝）

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