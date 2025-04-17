「89999」貨到付款！雲林宅急便司機直覺有鬼 揭發蜂蜜詐騙案

台西警分局東勢分駐所。（資料照）

2025/04/17 19:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日前雲林一名宅急便司機送貨時，發現包裹單件價格竟高達「8萬9999元」，收件人還一次買了4件，有多年送貨經驗的司機，研判收件人可能受騙，於是向當地警察分駐所報案，成功揭露詐騙案件。

綜合媒體報導，從事宅急便送貨員多年的陳姓男子，日前在雲林送貨時發現某件包裹收費金額竟高達8萬9999元，丁姓訂貨人還一次買了4件，總金額35萬9996元，如此高昂的價格，讓送貨經驗豐富的陳男腦內警鈴大作，懷疑丁姓訂貨人可能受騙，隨即聯繫當事人告知異狀，不過丁姓男子不認為自己被騙，陳男只好報警求助。

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台西警分局東勢分駐所接獲報案後派員到場，向丁男詢問交易過程。丁男表示，他曾經在通訊軟體LINE上點擊一則蜂蜜廣告，起初購買的蜂蜜價格合理，丁男成為常客，後續業者向丁男介紹其他高價蜂蜜，宣稱有「神奇療效」，有很多人購買，甚至供不應求，丁男信以為真，一口氣就下訂4件單價近9萬的蜂蜜產品。

警員聽完後請丁男別急著付款，告知其實有多件網購蜂蜜詐騙案，還提供先前受理的類似案件價格表給丁男看，丁男這才驚覺自己真的遭遇詐騙，守住血汗錢。警方表示，部分狡猾詐團一開始會正常交易，讓民眾卸下心防後，藉機推銷其他高價商品，使民眾落入陷阱。

台西分局也對機警的陳姓司機表達感謝，肯定他協助阻止另一起詐騙案發生，同時也提醒民眾網購商品若價格不合理增加，就要提高警覺。

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