台中藍議員提案「禮義廉恥」掛回學校 綠議員：不是掛匾額就有品德

台中市多名國民黨市議員提案，促市府要求各級學校將「禮義廉恥」重新掛回來。（台中市政府提供）

2025/04/17 19:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市多名國民黨市議員提案，促市府要求各級學校將「禮義廉恥」重新掛回來，台中市議會教育文化委員會今天審議，多名民進黨議員認為時代在改變，各校各有校訓，統一掛「禮義廉恥」恐引反彈，議員江肇國更直言，不是掛匾額就有品德；教育局長蔣偉民說，之前未曾行文讓各校下架「禮義廉恥」，若行文「恢復」，恐形成矛盾，早已將禮義廉恥的精神融入12年國教多元推動品格教育。委員會召集人、議員陳廷秀裁示，教育局研議辦理讓各校自行決定。

國民黨議員包括吳瓊華、張瀞分、張廖乃綸、陳政顯、蘇柏興、李文傑及吳振嘉等人提案，為教育學生重視倫理道德觀，建請市府要求各級學校將「禮義廉恥」的校訓重新懸掛回校園。

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蔣偉民說，禮義廉恥的精神已融入12年國教，多年來均鼓勵學校跨域設計、結合社區資源與校內課程，發展品格教育，將品格教育落實在學生日常與行為中，針對議員提案盼研議辦理。

國民黨議員李中認為，「禮義廉恥」是國民教育重要的指標，掛上「禮義廉恥」有教育宣誓意義，教育局可發公文給各校積極辦理，由各校自行決定是否要懸掛禮義廉恥匾額。

不過，民進黨議員黃守達及林德宇均認為，目前各校各有不同校訓，既然「禮義廉恥」已融入新課綱，尊重各校多元推動品德教育；黃守達說，況且現代教育講究法制化，以一紙公文就要求各校全面重掛「禮義廉恥」茲事體大，恐也將引起反彈。

江肇國更指出，道德觀推廣應落實在生活中，不是掛扁額就有品德教育，「否則反攻大陸掛了這麼多年，掛的人都不反攻了」，應尊重學校。

蔣偉民也說，教育局多年來均未曾要求學校下架「禮義廉恥」，如今若發文請學校恢復「禮義廉恥」上架，將產生矛盾。

委員會召集人陳廷秀也認為，當年學校「禮義廉恥」下架恐也是私下默契形成，在沒有人要下架情況下，現在要求發公文要求學校恢復確實奇怪，裁示教育局研議辦理，讓各校自行決定最沒有爭議，也不會造成大家壓力。

教育局指出，2019年曾有家長團體發起校園品格標語行動，鼓勵學校掛「禮義廉恥」，約有52校參與，但事隔多年是否有變動，因未曾調查有多少學校掛「禮義廉恥」，目前無法確知實際數字。

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