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    媽祖生日快到了 屏東慈鳳宮邀義子女、信徒鑽轎腳

    屏東慈鳳宮舉辦鑽轎腳活動，不少父母親及長輩帶著幼子來參加。（記者葉永騫攝）

    屏東慈鳳宮舉辦鑽轎腳活動，不少父母親及長輩帶著幼子來參加。（記者葉永騫攝）

    2025/04/17 17:52

    〔記者葉永騫／屏東報導〕20日是媽祖生日，屏東慈鳳宮從今天起連續4天舉辦義子女回娘家、信徒媽祖鑽轎腳活動，吸引了不少信徒前往參加，慈鳳宮董事長陳沈碧蓮表示，慈鳳宮的義子女達到數十萬人，每年媽祖生日，許多義子女及信徒都會向媽祖祝壽，祈求平安健康、萬事如意。

    屏東慈鳳宮慶祝媽祖生日舉辦鑽轎腳祈福活動，廟方昨天通知有登記的媽祖義子女回到慈鳳宮鑽轎腳、叩謝神恩，感謝媽祖長期的護佑，也歡迎信徒一起來參加，有不少父母親帶著幼子來祈福，20日當天8點在廟前廣場則備有平安壽麵給信徒免費享用，26日則公開進行點燈祈福抽汽車的活動。

    陳沈碧蓮表示，屏東慈鳳宮有289年的歷史，義子女達到數十萬人，早期義子女都是手工登記，因年代久遠資料不齊，也有一些是信徒直接向神明擲筊成立，並沒有建立到電腦資料，廟方只有在近年來才開始建檔，而正式成為媽祖的義子女有一定的程序，必須先向媽祖擲筊獲得同意，接著向廟方登記，選定吉日後備妥香花、水果及疏文向媽祖祭祀稟報才算完成，而廟方也會正式登記有案。

    陳沈碧蓮說，不管是正式登記或者是自行擲筊的義子女，依習俗都會在媽祖生日前都會前來祝壽，也祈求媽祖護佑，讓事業順利、學業猛進，平安健康。

    媽祖的義子女及信徒鑽轎腳可獲得祈福卡及記念品。（記者葉永騫攝）

    媽祖的義子女及信徒鑽轎腳可獲得祈福卡及記念品。（記者葉永騫攝）

    家長帶著小朋友來參加鑽轎腳活動，祈求媽祖護佑。（記者葉永騫攝）

    家長帶著小朋友來參加鑽轎腳活動，祈求媽祖護佑。（記者葉永騫攝）

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