為何工地都沒年輕人？網指5關鍵：產業沒有制度化該檢討

年輕人不想待在工地工作？網指出「5關鍵」，引起討論。示意圖。（資料照）

2025/04/18 06:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕少子化問題越來越嚴重，各行各業人力短缺。有網友分析，為何年輕人都不願踏進工地的「5大原因」，包含環境髒亂、職場風險、階級制度壓迫、以及產業沒制度化。貼文曝光，引起眾多網友共鳴。

網友在Dcard發文說，工地的年輕人越來越少，第一點是「環境髒亂、超高風險」，原PO指出，工地噪音爆大、空氣超臭、沒有安全規範，還有洞和雜物亂丟，「這根本不是人在工作的地方」，而且一旦出事，勞健保、工安責任常被推來推去，「命可能賠了還沒人理你。年輕人現在哪還會接受這種拼命但沒保障的生活？」

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原PO指出第二點，薪水不符合正比，雖然有些工地師傅月薪10萬，但那是老鳥、有門路、接包的等級， 新人一天薪水1500元，還要看臉色被欺負，「同樣是月薪3萬多，去冷氣辦公室按滑鼠，和工地被太陽烤、被嗆、被使喚你選哪一個？」

第三點為階級制度超重，「新來的就要做最累的、沒人教自己學」，原PO直呼，根本不是職場文化，而是「階級洗禮」，現代的年輕人受教育、有自尊，不可能接受「必須先被罵到爛才能融入」的文化。

最後兩點就是社會價值觀改變以及產業沒有制度化，原PO分析，現在大家都想追求自由、有尊嚴、有成長性的工作，但過去長輩認為做工是「穩定、老實」的活路，但在台灣的工地產業並沒有跟上現代化，沒有專業形象，「師徒制、亂吼亂教、不爽就甩工具。」國外是戴安全帽、穿制服、有安全線、有流程。最後原PO呼籲，「做工這個產業不思進取，實在該檢討體制，而不是年輕人不願吃苦」。

貼文曝光，引起網友討論，「高中大一去過工地打工，老人：年輕人都要去澳洲打工做工地，台灣也有工地怎麼不做，可是薪水根本不能比……」、「聽最幹的話，幹最累的活，領最低的薪，我也做過兩年，完全不推年輕人去」、「做過工地兩個月，只能說原po分析的超觸，尤其是工地老鳥對菜鳥說的話」、「如果都弄的又乾淨又安全，體制也像國外一樣好，我跟你保證工錢至少漲5成，業主受的了嗎？」。

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