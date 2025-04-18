乘客疑把鳥「包進塑膠袋」放列車置物網 網氣炸：超級可惡

一名網友在搭火車時，目睹乘客疑似將鳥包裹於塑膠袋中。（圖擷取自爆料公社）

2025/04/18 00:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵開放民眾可攜帶貓、狗、兔、魚蝦、小型寵物鳥類等小型動物一起搭乘，但近日一名網友指出，旅客疑似將鳥類裝在塑膠袋裡，並放置於座位前置物網裡，驚嚇表示「坐個火車到處有驚喜」。

一名網友在爆料公社指出，16日搭乘台鐵141車次的自強號南下列車，身旁的乘客走出去講電話後，就再也沒回到座位，且直接在苗栗站下車。原以為座位置物網裡只是一包垃圾，沒想到自己快下車時竟發現，袋子開始動起來，驚嚇表示「坐個火車到處有驚喜」。

請繼續往下閱讀...

對此，網友氣憤表示「怎麼會有人把動物放進塑膠袋裡⋯」、「人類真的是世界上最可惡的物種」，也有網友紛紛猜測袋子的生物，有網友表示「仔細看，好像是一隻小虎皮鸚鵡耶，牠在振翅掙扎」、「蜜袋鼯嗎」、「感覺很像是倉鼠類的⋯⋯太可憐了！」，對於生物原形，網友眾說紛紜。

原PO後續也補充說明，因為擔心生物可能被塑膠袋悶死，為了避免車廂內有屍臭味，在得知後就有立即通報列車長，但還是大嘆「希望旅客有多一點公德心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法