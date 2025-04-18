安親班搭遊覽車一日遊收800元！家長嫌貴 網：當20年前物價啊

家長說，孩子安親班辦一日遊收費800元，但行程景點皆為免費，認為安親班「賺很大」。示意圖。（資料照）

2025/04/18 00:38

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕安親班舉辦戶外教學，收費是否合理一直是家長關注焦點。家長發文說，孩子的安親班月底將舉辦一日遊，收費800元。但行程中的景點皆為免費，他因此直言安親班「賺很大」，並猶豫是否讓孩子參加。文章曝光後，不少網友看傻「遊覽車、保險不用錢？沒錢真的不要生」。

昨天網友在Dcard以「小四安親班一日遊要800元」為題發文說，孩子的安親班預計在月底舉辦一日戶外教學，地點包括花博公園、擎天崗與竹子湖，午餐為麵包餐盒、蛋糕與飲料，全程搭乘遊覽車。他認為這些地點都是免費景點，卻要收費，不禁詢問網友「會讓小孩參加嗎」？

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原PO指出，自己住在台北，這些景點平常就常帶孩子去，再加上這次同行的孩子多半不認識，原本對是否參加感到猶豫，也覺得安親班安排免費景點卻收取費用「賺很大」。不過，考量到夫妻倆平日都要上班，最終還是決定讓孩子參加，當作一次放鬆的活動。

文章曝光後，許多網友回應這價格不貴，「要人力顧他們還有遊覽車、餐點跟保險費，800不算賺很大吧」、「景點不用錢，但是麵包、蛋糕、飲料、租車要錢」、「食物、遊覽車、保險、老師都要錢，一天800我覺得很便宜」、「現職安親老師，車資真的貴到可怕，而且有時候還不是有錢就租得到車，我們的一日遊收到現在要2000了」。

另外，不少人對原PO的看法很傻眼，「800還要想？沒錢不要生，出社會了，會不知道哪些地方需要花費嗎？」、「如果我爸800都要考慮 我會覺得傻爆眼」、「果然...沒錢真的不要生。我超怕以後小孩抱怨」、「遊覽車不用錢？顧小孩的人不用錢？保險不用錢？你當20年前的物價啊」、「不可能連800都要考慮吧」。

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