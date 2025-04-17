新竹市路平監督倒退嚕 劉崇顯酸高虹安主政的路平假修復慘不忍睹

新竹市議員劉崇顯諷高虹安主政的路平假修復補丁狀況慘不忍睹。（劉崇顯提供）

2025/04/17 18:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市路平監督機制在前市長林智堅任內推出路平三支箭，每年編列超過2億元預算進行竹市道路重鋪計畫，但高虹安上任後，路平假修復不符規定及凹凸不平情形又屢被市民投訴抱怨，市議員劉崇顯今天指出，未在北大路民生路口的道路，去年中旬才重鋪完成，沒想到近期瓦斯管線搶修後假修復卻變成一整條凹凸不平的補丁，道路平整不到1年就破功，質疑市府這樣的道路修復品質能給過嗎？

市府工務處說，北大與民生路口4月16日通報疑似瓦斯外洩導致異味，經瓦斯公司緊急報備搶修，當天完成路面回填作業，預計於4月21日到4月24日進場刨鋪，遇雨則順延。有關路面修復作業及鋪設平整度，經勘驗路面回填狀況，結果尚符合規定。會要求後續確實刨鋪平整。

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劉崇顯說，從高虹安市府上任後，他就陸續頻繁接到許多人反應「馬路補丁怎麼越來越多」，市府雖表示回填補丁僅是「假修復」，會在管線工程完成後安排刨除重鋪，但依據「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」第 14條：維修後應予修復並回填與鄰接之地面齊平，其修復路面平整度標準為3公尺直規單點高低差不得超過0.6公分。

第22條管線機構應於管溝回填完成後14日內將挖掘之路面修復，路面修復作業應符合下列規定：挖掘地點位於路口處應以完整車道刨除；路面鋪設平整度應依第14條規定辦理。

他說，這代表即便是假修復，其平整度也必須符合規定，市府有到現場確認假修復的「單點高低差都在0.6公分」以內嗎？而管線機構須於14天內將道路以完整車道刨除，他也籲市府應督促竹瓦公司依規修復路面，不要輕易放水。

劉崇顯說，前市府好不容易修正挖掘管線條例建立標準，才改善過往管線機構修復品質不佳導致道路不平的問題，希望高虹安市府好好落實已經建置好的SOP，不要頻頻讓市民覺得市府根本沒在管及監督。

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