為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹市路平監督倒退嚕 劉崇顯酸高虹安主政的路平假修復慘不忍睹

    新竹市議員劉崇顯諷高虹安主政的路平假修復補丁狀況慘不忍睹。（劉崇顯提供）

    新竹市議員劉崇顯諷高虹安主政的路平假修復補丁狀況慘不忍睹。（劉崇顯提供）

    2025/04/17 18:28

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市路平監督機制在前市長林智堅任內推出路平三支箭，每年編列超過2億元預算進行竹市道路重鋪計畫，但高虹安上任後，路平假修復不符規定及凹凸不平情形又屢被市民投訴抱怨，市議員劉崇顯今天指出，未在北大路民生路口的道路，去年中旬才重鋪完成，沒想到近期瓦斯管線搶修後假修復卻變成一整條凹凸不平的補丁，道路平整不到1年就破功，質疑市府這樣的道路修復品質能給過嗎？

    市府工務處說，北大與民生路口4月16日通報疑似瓦斯外洩導致異味，經瓦斯公司緊急報備搶修，當天完成路面回填作業，預計於4月21日到4月24日進場刨鋪，遇雨則順延。有關路面修復作業及鋪設平整度，經勘驗路面回填狀況，結果尚符合規定。會要求後續確實刨鋪平整。

    劉崇顯說，從高虹安市府上任後，他就陸續頻繁接到許多人反應「馬路補丁怎麼越來越多」，市府雖表示回填補丁僅是「假修復」，會在管線工程完成後安排刨除重鋪，但依據「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」第 14條：維修後應予修復並回填與鄰接之地面齊平，其修復路面平整度標準為3公尺直規單點高低差不得超過0.6公分。

    第22條管線機構應於管溝回填完成後14日內將挖掘之路面修復，路面修復作業應符合下列規定：挖掘地點位於路口處應以完整車道刨除；路面鋪設平整度應依第14條規定辦理。

    他說，這代表即便是假修復，其平整度也必須符合規定，市府有到現場確認假修復的「單點高低差都在0.6公分」以內嗎？而管線機構須於14天內將道路以完整車道刨除，他也籲市府應督促竹瓦公司依規修復路面，不要輕易放水。

    劉崇顯說，前市府好不容易修正挖掘管線條例建立標準，才改善過往管線機構修復品質不佳導致道路不平的問題，希望高虹安市府好好落實已經建置好的SOP，不要頻頻讓市民覺得市府根本沒在管及監督。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播