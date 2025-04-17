台糖白河農場逾200公頃 賴惠員盼規劃成平地森林園區

立法院財委會今至台南考察，占地逾213公頃的白河農場規劃平地森林園區，立委賴惠員要求比照屏東林後四林平地森林園區模式推動，帶動地方觀光與就業。（賴惠員服務處提供）

2025/04/17 17:20

〔記者王涵平／台南報導〕立法院財委會今至台南考察，占地逾213公頃的白河農場規劃平地森林園區，立委賴惠員要求比照屏東縣潮州鎮的「林後四林平地森林園區」模式推動，帶動地方觀光與就業。

立法院財政委員會召集委員賴惠員帶領成員南下，針對白河平地森林園區、溪北教育設施更新及新營產業園區等重大議題進行實地考察，賴惠員強調，無論是生態、教育還是產業，中央與地方的連結不應只停留在書面報告，而要落實在預算、政策與具體作為上，走進地方，聽見現場的聲音，讓國家的資源用在最需要的地方。

請繼續往下閱讀...

台南市政府與農業部林業署規劃台糖白河農場為「白河平地森林園區」，該基地占地逾213公頃，鄰近國道三號白河交流道，具備推動大型造林、碳匯經濟與自然教育的潛力，賴惠員指出，溪北地區長年缺乏大型綠色建設，此案不僅可提升環境永續，更有助帶動在地觀光、創造就業機會，政府應比照林後四林模式全力推動，打造一座兼具國際視野與在地連結的典範型森林園區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法