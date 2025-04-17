小吃上桌了！鹿港廟口小吃宴接外燴 前進台中辦桌

昔為鹿港小吃宴的推手陳慧玲，如今帶著鹿港小吃走向外縣市。（圖由陳慧玲提供）

2025/04/17 17:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕小吃不只是小吃！鹿港小吃具有全國知名度，由民間業者接單推出的「鹿港廟口小吃宴」，不只是服務來鹿港的觀光客，如今更跨出彰化縣，直接前進台中市來辦桌，讓鹿港小吃不只是小吃，也成為辦桌新選擇。

負責統籌的是彰化縣鹿港廟口商圈創會長陳慧玲，她也曾是「鹿港小吃宴」重要推手。她表示，最近鹿港小吃前進台中市接外燴，大多數都是由鹿港社團所承辦的大型活動，希望以鹿港小吃美食，打破既有傳統桌菜的形式，讓用餐能有新鮮感。

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陳慧玲強調，把「鹿港廟口小吃宴」搬到外縣市，超過半數的在地小吃都必須現煮，從麵線糊、蚵仔煎到蝦丸湯，通通都要現煮才好吃，就算是鹿港招牌的肉包、芋丸，也必須在現場蒸過。有的採取桌菜方式用餐，就要算好上菜順序，如果採用自助餐供餐，就要同時上菜。

陳慧玲說，鹿港小鎮因為觀光客多，美味小吃與伴手禮也很出名，許多公司行號在鹿港辦活動，也會指定開辦小吃宴，讓與會者可以把鹿港小吃一網打盡，也因此推出過「九宮格」特色餐盒，滿足各階層各單位的要求，在價格上也很親民，具有很強的競爭力。

陳慧玲指出，如今，鹿港的小吃不只是鹿港吃得到，還能走出彰化縣，端出原汁原味的鹿港小吃，打入台中的外燴市場，這一切都是靠小吃業者團結合作，一起帶領鹿港小吃走遍天下。

鹿港廟口小吃宴前進台中辦外燴，讓人不必到鹿港就吃到最道地的鹿港小吃。（圖由陳慧玲提供）

芋丸是鹿港的特色小吃，小吃宴也不能少了它。（圖由陳慧玲提供）

鹿港小吃宴必點菜單蚵仔煎，就要現煎才好吃。（圖由陳慧玲提供）

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