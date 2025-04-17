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    李明璁性騷女學生 被台大解聘、4年不得任教

    台大前助理教授李明璁。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    台大前助理教授李明璁。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    2025/04/17 16:50

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台大前助理教授李明璁遭指控誘導多名女學生發展私人感情，台大日前調查完畢，決議將李明璁解聘並4年不得聘任，教育部指出，受處分教師在管制期間內，也不得到其他學校任教，形同被封殺。

    在Me Too風潮下，相關性平案件連環爆，前年有女學生在網路發起「李明璁受害事件募集」，提到老師訴說婚姻及前女友等事，甚至在研究室被脫掉衣服，後續才發現還有其他女學生也在其中。當時李明璁在臉書強調，從無利用教職或任何工作權勢發展不平等關係，基於深切反省也回應大眾疑慮，辭去所有教職且未來不再任教，並配合性平調查。

    針對調查結果，台大說明，該案由學校教評會決議「依照教師法第15條第1項第1款」予以解聘且4年不得聘任為教師，校內相關單位將依決議及相關程序，報教育部處理。

    教育部指出，教師經學校依教師法第15條第1項規定，予以解聘並管制1至4年不得聘任，依同法第19條第1項規定，於管制期間內不得於其他學校任教。即使是離職教師，學校仍得依上開規定予以解聘，並議決1至4年不得聘任，以管制此類教師於一定期間不得任教。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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