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    南投7處噪音照相取締數 草屯、名間、埔里登前3

    南投縣山區或觀光道路常有跑車、重機車隊呼嘯發出噪音，環保局在埔里鎮等7個鄉鎮市新增固定式聲音照相，統計取締前3名為草屯、名間、埔里。（南投縣環保局提供）

    南投縣山區或觀光道路常有跑車、重機車隊呼嘯發出噪音，環保局在埔里鎮等7個鄉鎮市新增固定式聲音照相，統計取締前3名為草屯、名間、埔里。（南投縣環保局提供）

    2025/04/17 16:59

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣去年底在7個鄉鎮市新增固定式聲音照相取締，不論常有重機車隊跑山的道路，或車流量大的市區都有，目前統計取締前3名為草屯、名間、埔里，南投縣環保局今在埔里發表測噪成果，除呼籲民眾切勿改裝車輛消音設備，行駛也要依照速限，以防車速太快、引擎聲響過大，進而吃上1800元的噪音超標罰單。

    環保局指出，前年開始在縣內魚池鄉車流量大的中山路，以及南投市的縣道139線設置固定式聲音照相，之後也爭取到經費，去年底在草屯鎮中正路、名間鄉員集路、埔里鎮中山路、南投市東山路、水里鄉中山路、國姓鄉中正路，以及中寮鄉永平路再新增7處固定式聲音照相，至今取締件數前3名為草屯152件、名間127件、埔里108件。

    環保局說，固定式聲音照相係依照該路段速限進行噪音取締，若行經車輛聲響超過86分貝就會裁罰1800元，車主除了繳交罰鍰，還需到環保局受檢，檢驗未過也會挨罰，各級距車輛皆有對應的噪音標準，若檢驗超過5分貝可罰2700元，超過10分貝開罰3600元，可按次開罰；若車主拒絕受檢，首次未到檢開罰1800元，之後按次累加900元，最高罰到3600元，並可按次開罰。

    環保局提醒，民眾車輛切勿改裝排氣管消音設備，以免影響道路聚落生活安寧，開車也要依速限行駛，因有些噪音裁罰案件並非改裝車，而是車速過快導致引擎聲太大造成噪音超標，另外，若車輛排氣管有破損也會產生巨大噪音，民眾應多注意自身車輛狀態，避免噪音過大挨罰。

    南投縣山區或觀光道路常有跑車、重機車隊呼嘯發出噪音，環保局在埔里鎮等7個鄉鎮市新增固定式聲音照相取締。（南投縣環保局提供）

    南投縣山區或觀光道路常有跑車、重機車隊呼嘯發出噪音，環保局在埔里鎮等7個鄉鎮市新增固定式聲音照相取締。（南投縣環保局提供）

    南投縣山區或觀光道路常有重機車隊跑山，環保局為此在7個鄉鎮市新增固定式聲音照相取締。（記者劉濱銓攝）

    南投縣山區或觀光道路常有重機車隊跑山，環保局為此在7個鄉鎮市新增固定式聲音照相取締。（記者劉濱銓攝）

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