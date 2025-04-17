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    首支國產紫蘆筍 台南5號耐熱性佳

    台南區農業改良場歷經多年選拔與試驗，成功育成國內首支紫蘆筍品種「台南5號」。（圖由台南區農改場提供）

    台南區農業改良場歷經多年選拔與試驗，成功育成國內首支紫蘆筍品種「台南5號」。（圖由台南區農改場提供）

    2025/04/17 16:50

    〔記者劉婉君／台南報導〕紫蘆筍口感鮮嫩、花青素含量高，近年漸受市場青睞，但市售紫蘆筍品種多自國外引進，夏季高溫期易出現筍尖開芒、產量降低等問題，農業部台南區農業改良場歷經多年選拔與試驗，成功育成國內首支紫蘆筍品種「台南5號」。

    台南區農改場表示，「台南5號」耐熱性強，能適應台灣高溫環境，且具產量高、母莖生長勢佳等優勢，纖維少、口感鮮嫩，簡單清炒即可品嘗清甜風味，深具商品化潛力。希望協助農民多元化經營，並強化蘆筍產業在設施栽培與出口市場的競爭力。

    台南區農改場指出，經栽培試驗顯示，台南5號無論栽種於網室或溫室設施，皆能穩定生長，採收之嫩莖合格率高，筍尖緊密、紫色鮮明，符合市場需求。該品種於南部地區全年皆可於設施中栽種，僅需避開7至8月高溫期，露天種植適期為每年10月，翌年春季即可採收。

    在田間管理上，則應注意選擇排水良好之田區，搭配合理施肥、選留母莖及病蟲害防治，有助提升產量與品質穩定性。

    「台南5號」（左） 具有耐熱性、紫色表現佳與筍尖緊密特性，右為對照品種。（圖由台南區農改場提供）

    「台南5號」（左） 具有耐熱性、紫色表現佳與筍尖緊密特性，右為對照品種。（圖由台南區農改場提供）

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