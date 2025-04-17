「世界第三毒」僧帽水母北海岸潮間帶出沒 遊客慘被蟄

北海岸潮間帶和沙灘近日發現僧帽水母，北觀處提醒民眾從事水域活動時要小心。（北觀處提供）

2025/04/17 16:42

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年水母提早現身，台灣北部海岸潮間帶、沙灘近日出現水母群，其中有零星的僧帽水母，有「世界第三毒」的水母之稱，不小心觸摸會產生劇痛，甚至休克，北海岸和基隆外木山都有發現，還有老外戲水時被水母蟄傷，北觀處指醒民眾水域活動多加小心。

觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處今天在北觀粉絲團貼文，近日有僧帽水母現蹤潮間帶，僧帽水母不論活體或死亡個體都有毒，有透明、粉紅、藍或紫色，有長約10公尺的觸鬚，鬚上充滿毒素的刺細胞，可以殺死小的海洋生物，已死亡或脫落的觸鬚，數小時內仍可以造成同樣傷害。

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北觀處說，僧帽水母的毒液呈酸性，會讓人產生劇痛留下紅色鞭痕，要2到3日才能消散，毒素可以滲入淋巴結，造成更深入的痛，同時牠的刺會造成過敏連鎖效應，發熱、休克及干擾心臟和肺部功能，嚴重時更可能會致命。

北觀處副處長吳建志說，台灣的海域都有可能出現僧帽水母，目前北海岸只有零星少數個案，已派員加強巡查，並沒有大量出現，提醒民眾在水域或潮間帶活動時要小心，如有發現不要摸不要碰。

基隆大武崙沙灘今天也發現有水母隨著垃圾漂進海岸，附近店家指出，今年的水母來得比較早，有一般的水母和僧帽水母，今天淨灘時約檢撈了100多隻的水母。還有名外國遊客在戲水時，突然被一般水母蟄傷，身上都是紅腫的傷痕。

有資深潛水教練說，僧帽水母是群居性，外觀像氣泡一樣漂在海面上，海面下的觸鬚是藍色的，毒性很強，會被季風吹拂、順著潮流漂來台灣，這段時間戲水時要小心。

民眾在大武崙沙灘遊泳被水母蟄傷。（記者盧賢秀攝）

北海岸的潮間帶和沙灘近日發現僧帽水母，北觀處提醒民眾從事水域活動時要小心。（北觀處提供）

基隆大武崙沙灘民眾發現水母提早現身。（記者盧賢秀攝）

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