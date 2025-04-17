彰化秀水又見垃圾整車退運 清潔隊見「回收地雷」快抓狂

彰化縣秀水鄉垃圾又被整車退運，13公噸垃圾全數運回落地，再進行破袋檢查。（秀水鄉公所提供）

2025/04/17 15:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月實施垃圾分類新制，提高退運標準，秀水鄉在去年7月就被退了2車近40公噸，當時是因為茶葉渣與小塑膠杯。未料近日又被退運，原因就是被抽查垃圾有23個回收物，包括「回收地雷」紙杯與手搖杯蓋，讓清潔隊員重新破袋檢查到快要抓狂！

秀水清潔隊長曹耀仁指出，這次被退運的原因，就是紙杯與手搖杯蓋，紙杯為紙容器，手搖杯蓋則是薄片塑膠，這兩項都要回收，也是垃圾分類很常見的「地雷」。尤其，不少民眾有的民眾抱持著僥倖心態，混入一般垃圾來丟，一旦在溪州焚化爐被落地抽查，就會被抓包。

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秀水鄉長林英嘉表示，去年7月新制上路，秀水鄉在7月3日、7月4日都被溪州焚化爐抽查到垃圾分類未達標，分別是有一袋垃圾中有20個回收物，其中有小塑膠杯、寶特瓶與鋁罐，另一袋則是有超過30％茶葉渣。

林英嘉說，由於溪州焚化爐只要抽查到垃圾車裡頭，有1個垃圾袋中含有12個資源回收物，或廚餘量達到到30％，就會整車退運。去年7月連續被退2車的慘痛經驗，讓隊員在烈陽下花了好幾個小時進行分類，公所馬上前進宮廟與社區辦理說明會，針對生、熟廚餘來加強宣導，果然接下來8個月都平安過關，直到4月15日才又傳出垃圾又被退運了。

林英嘉指出，這次被退運是被抽查出23個回收物，全都是紙杯與手搖杯蓋，退運的垃圾約為13公噸，出動20位隊員花了一下午才完成破袋檢查，再次發現有混入事業廢棄物，還有玻璃瓶與薄片塑膠，未來將會派員加強破袋稽查，針對黑色塑膠袋或是設有工廠的收運路線，都將列為重點檢查，因為一袋不分類，全鄉都白費。

13公噸垃圾全數運回落地，進行破袋檢查。（秀水鄉公所提供）

彰化縣秀水鄉垃圾又被整車退運。（秀水鄉公所提供）

彰化縣秀水鄉垃圾又被退運了，這次是一袋垃圾發現有23個回收物，主要為紙杯與手搖杯蓋。（秀水鄉公所提供）

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