為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化秀水又見垃圾整車退運 清潔隊見「回收地雷」快抓狂

    彰化縣秀水鄉垃圾又被整車退運，13公噸垃圾全數運回落地，再進行破袋檢查。（秀水鄉公所提供）

    彰化縣秀水鄉垃圾又被整車退運，13公噸垃圾全數運回落地，再進行破袋檢查。（秀水鄉公所提供）

    2025/04/17 15:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月實施垃圾分類新制，提高退運標準，秀水鄉在去年7月就被退了2車近40公噸，當時是因為茶葉渣與小塑膠杯。未料近日又被退運，原因就是被抽查垃圾有23個回收物，包括「回收地雷」紙杯與手搖杯蓋，讓清潔隊員重新破袋檢查到快要抓狂！

    秀水清潔隊長曹耀仁指出，這次被退運的原因，就是紙杯與手搖杯蓋，紙杯為紙容器，手搖杯蓋則是薄片塑膠，這兩項都要回收，也是垃圾分類很常見的「地雷」。尤其，不少民眾有的民眾抱持著僥倖心態，混入一般垃圾來丟，一旦在溪州焚化爐被落地抽查，就會被抓包。

    秀水鄉長林英嘉表示，去年7月新制上路，秀水鄉在7月3日、7月4日都被溪州焚化爐抽查到垃圾分類未達標，分別是有一袋垃圾中有20個回收物，其中有小塑膠杯、寶特瓶與鋁罐，另一袋則是有超過30％茶葉渣。

    林英嘉說，由於溪州焚化爐只要抽查到垃圾車裡頭，有1個垃圾袋中含有12個資源回收物，或廚餘量達到到30％，就會整車退運。去年7月連續被退2車的慘痛經驗，讓隊員在烈陽下花了好幾個小時進行分類，公所馬上前進宮廟與社區辦理說明會，針對生、熟廚餘來加強宣導，果然接下來8個月都平安過關，直到4月15日才又傳出垃圾又被退運了。

    林英嘉指出，這次被退運是被抽查出23個回收物，全都是紙杯與手搖杯蓋，退運的垃圾約為13公噸，出動20位隊員花了一下午才完成破袋檢查，再次發現有混入事業廢棄物，還有玻璃瓶與薄片塑膠，未來將會派員加強破袋稽查，針對黑色塑膠袋或是設有工廠的收運路線，都將列為重點檢查，因為一袋不分類，全鄉都白費。

    13公噸垃圾全數運回落地，進行破袋檢查。（秀水鄉公所提供）

    13公噸垃圾全數運回落地，進行破袋檢查。（秀水鄉公所提供）

    彰化縣秀水鄉垃圾又被整車退運。（秀水鄉公所提供）

    彰化縣秀水鄉垃圾又被整車退運。（秀水鄉公所提供）

    彰化縣秀水鄉垃圾又被退運了，這次是一袋垃圾發現有23個回收物，主要為紙杯與手搖杯蓋。（秀水鄉公所提供）

    彰化縣秀水鄉垃圾又被退運了，這次是一袋垃圾發現有23個回收物，主要為紙杯與手搖杯蓋。（秀水鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播