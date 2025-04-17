省逾10倍人力！幫洋蔥種子穿外衣 種苗場研發造粒技術有利機械耕種

農業部種苗改良繁殖場研發洋蔥種子造粒技術，有利機械播種。（記者楊媛婷攝）

2025/04/17 16:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕國產洋蔥熟食吃來香甜，生食則是清脆口感又辣中帶甜，不過國產洋蔥通常都採露地育苗，作業繁複還難以防治病蟲害，農業部種苗改良繁殖場和屏東恆春鎮農會合作透過自動化洋蔥種子造粒建立穴盤育苗系統，讓洋蔥種子大小形狀一致，以機械播種提升效率逾10倍。

我國洋蔥主要產區是屏東，2023年的栽種面積達363公頃，佔全國栽種面積約28.5%，但較2019年栽種面積減少4成，種苗場場長張定霖表示，洋蔥栽種過程需要密集的勞力，隨農村人口高齡化與少子化帶來的缺工等問題，非常需要透過機械化轉型克服人力的短缺，該場透過洋蔥種子造粒技術，讓洋蔥種子包裹上一特殊配方、可分解材料的外衣，讓種子大小形狀一致，就可透過機械播種，取代過去傳統洋蔥育苗移植期間所需的大量人力。

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張定霖進一步指出，這些穿上「外衣」的洋蔥種子仍能保持原本的發芽率，還能在適當的溫度儲存一定時間，另該場也輔導恆春鎮農會建立自動化造粒設備，每天可生產30萬粒以上的造粒洋蔥種子，提供該地區洋蔥栽種農戶使用，而透過該方法，因為有利機械種植，洋蔥收成後1甲地平均可節省2萬元的人力成本。

張定霖表示，讓種子穿上外衣的技術不只可以應用在洋蔥的種子，較小、形狀不規則的種子都可使用該技術，如芹菜、蘿蔔等種子。

種苗場研發洋蔥種子造粒技術，幫種子穿上外衣，可讓形狀大小都一致。（記者楊媛婷攝）

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