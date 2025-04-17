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    四技二專甄選入學招生 資格審查作業受理至4月底

    114學年度四技二專甄選入學資格審查已經開始。（資料照）

    114學年度四技二專甄選入學資格審查已經開始。（資料照）

    2025/04/17 15:56

    〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度四技二專甄選入學「一般組」共計121校2714個系科（組）、學程提供3萬6328個招生名額。技專校院招生委員會聯合會提醒，欲報名四技二專甄選入學招生，本月30日前受理報名資格及身分審查作業，應屆畢業生由就讀學校統一集體登錄及繳寄資料；非應屆畢業生（含青年儲蓄帳戶組考生），以個別網路登錄並繳寄資料。

    聯合會表示，此入學管道除「一般組」外，另設有「青年儲蓄帳戶組」，提供畢業當學年度參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案之「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」學生且完成2年或3年計畫之考生報名參加，共計18校78個系科（組）、學程提供93個招生名額。

    而為提供經濟不利學生就讀國立學校之入學機會，114學年度經教育部核准招收低收或中低收入戶身分考生之招生名額，共計14所國立學校267個系科（組）、學程提供444個招生名額。

    另於114學年度持續配合教育部推動「資安學研人才培育計畫」，符合資安人才外加名額招生校系科（組）、學程，於該校系科（組）、學程名稱之後加註「資安人才」辦理招生。本學年度計有18所招生學校，共47個系科（組）、學程提供136個名額。

    聯合會指出，每位考生第一階段報名至多可申請6個校系科（組）、學程數，惟各校得限制考生可報名該校之系科（組）、學程數，報名費含報名資格與身分審查費200元及校系科（組）、學程申請費，每1個校系科（組）、學程申請費為100元；維持低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生報名費減免60%。

    聯合會提到，招生參採考生就讀高級中等教育階段之學習歷程資料，作為第二階段指定項目甄試之備審資料審查，包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」及「自行撰寫及上傳資料」，於第二階段報名時以網路上傳（或勾選）學習歷程備審資料，至所報名之校系科（組）、學程審查。

    其中「課程學習成果」及「多元表現」，具中央資料庫學習歷程檔案之考生，可經由勾選後，提供至申請之校系科（組）、學程審查；不具有中央資料庫學習歷程檔案之考生（含青年儲蓄帳戶組考生），第二階段學習歷程備審資料（含體驗學習報告書）一律以網路上傳PDF檔案方式繳交。

    通過「報名資格及身分審查」之考生，於5月16日起至5月23日進行第一階段報名，每名考生至多報名6個校系科（組）、學程，通過「第一階段統一入學測驗成績篩選」後，即可符合該校系科（組）、學程之「第二階段指定項目甄試」報名資格。

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