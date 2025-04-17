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    投縣獲贈1744台實物投影機 提升學生數位學習效果

    實物投影機可將教具等放大影像投映在教室大屏螢幕上，藉此提高學生興趣與專注力。（圖由南投縣政府提供）

    實物投影機可將教具等放大影像投映在教室大屏螢幕上，藉此提高學生興趣與專注力。（圖由南投縣政府提供）

    2025/04/17 16:00

    〔記者張協昇／南投報導〕彰化秀育企業董事長梁徽彬，17日在南投市和平國小捐贈1744台實物投影機給南投縣政府，全縣各國中小學及旭光高中，每班都獲得1台，現場陶藝課指導老師，示範透過實物投影機，將放大的教具影像投映在教室大屏螢幕上，藉此提高學生興趣與專注力，有助提升學習效果。

    南投縣長許淑華表示，南投縣近2年來不斷投注教育經費，2023年起推動「班班有大屏」計畫，將普通班級投影機更換為互動式觸控大屏幕，去年更執行「一師一載具、生生有平板」計畫，希望孩子在學習方面不落人後，如今獲得秀育企業董事長梁徽彬慷捐影像清晰的實物投影機，讓數位教學設備更完善，相信孩子的學習效果會更好。

    秀育企業董事長梁徽彬表示，實物投影機是教育硬體設備，並做為教學輔助，捐贈實物投影機，只是盡一份企業責任，希望拋磚引玉，盼其他的企業家也能出錢出力，為台灣教育做出實質貢獻。

    縣府教育處表示，智慧教室的核心設備，包括互動式觸控大屏幕、高速網路環境及數位學習載具等，多元數位教學工具，可以打造更加靈活、高效的學習環境。秀育企業捐贈實物投影機，不僅有助於補強數位學習設備，更能讓教師在課堂中透過實物投影機進行即時展示，使教學內容更加生動直觀，提高學生學習興趣與專注力。

    南投縣長許淑華致贈感謝狀，感謝彰化秀育企業董事長梁徽彬捐贈南投縣1744台實物投影機，嘉惠學生。（圖由南投縣政府提供）

    南投縣長許淑華致贈感謝狀，感謝彰化秀育企業董事長梁徽彬捐贈南投縣1744台實物投影機，嘉惠學生。（圖由南投縣政府提供）

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