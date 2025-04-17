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    役男「優先入營」5/9起申請 桃市應屆畢業役男估1.3萬人

    民政局規劃多場兵役宣講，由役政人員面對面解說，5月28日將至中央大學辦理講座。（圖由民政局提供）

    民政局規劃多場兵役宣講，由役政人員面對面解說，5月28日將至中央大學辦理講座。（圖由民政局提供）

    2025/04/17 16:06

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕6月畢業季，許多役男關心何時能當兵，桃市府民政局表示，內政部役政司全球資訊網建置「役男入營時程申請系統」，5月9日上午10點起開放1個月期間，受理役男優先入營申請，估計今年桃園市應屆畢業役男估計有1萬3847位。

    民政局長劉思遠表示，以去年申請優先入營人數1711位為例，大概有5分之1的役男有優先入營需求，提醒役男優先入營或延緩入營方案，皆有申請及放棄期間限制，若是申請後另有其他安排，一定要在期限內上網申請放棄，避免兵役問題打亂生涯規劃。

    役男入營時程申請系統，優先入營申請時間為5月9日上午10點起至6月9日下午5點止，不分軍種；延緩入營申請時間，陸軍為7月1日上午10點起至11月28日下午5點止，其他軍種（海軍艦艇兵、海軍陸戰隊、空軍）則為7月1日上午10點起至10月31日下午5點止，若是無特殊需求，也可都不申請，按照籤號依序入營。

    民政局表示，為讓役男了解自身權益，避免錯過入營時程申請，民政局規劃多場兵役宣講，5月28日將至中央大學辦理講座，由役政人員面對面解說。

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