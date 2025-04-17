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    社子島開發案環評撤銷 自救會籲北市府解除禁建勿上訴

    台北高等行政法院今（17）撤銷設子島開發環評，社子島自救會表達「感謝司法守護人權的最後底線」。（社子島自救會提供）

    台北高等行政法院今（17）撤銷設子島開發環評，社子島自救會表達「感謝司法守護人權的最後底線」。（社子島自救會提供）

    2025/04/17 16:13

    〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲任內通過的社子島開發案環境評估審查，台北高等行政法院今天（17日）判決居民勝訴，撤銷環評，社子島自救會「感謝司法守護人權的最後底線」，發言人李華萍呼籲台北市政府，不要再做無謂的上訴，強制拆民房只會引來更多的流血事件與不幸，唯一解方是解除禁限建。

    自救會指出，前台北市長柯文哲任內，環評委員會於2022年1月不顧環評仍有明顯重大瑕疵，強行通過社子島開發計畫環境影響評估；百餘名居民聯名委託詹順貴律師、環境法律人協會、環境權保障基金會組成律師團提起法律救濟，歷經3年訴願及訴訟審理，高院判決撤銷環評處分，「感謝司法守護人權的最後底線」。

    世居社子島居民王木琳說，社子島不是柯文哲與蔣萬安說要徵收就徵收，也不是說區段徵收就可以開發，「今天解除禁建，明天就可以開發，這麼簡單不做，只知道配合建商財團，來搶我們的土地。」

    自救會發言人李華萍說，台灣司法是為人民主持公道的最後一道防線，感謝司法為社子島居民主持公道；感謝律師團的堅持與努力，讓司法還社子島居民公平公正的對待。社子島已經被威權時代不當的土地政策禁限建55年，為大台北地區犧牲55年，希望政府還他們公平正義的對待，讓他們早日可以解除禁限建。

    李華萍說，自救會始終表達不願意參加區段徵收，不斷提出保留社子島九大聚落的訴求與需求；市府完全不理會居民的訴求與需求，所有程序不斷往前推進，讓居民生活在擔憂中，深怕家園不保，「我們不反對社子島發展，我們比任何人都希望社子島可以城鄉共榮、文化保留，讓世世代代居住在社子島的居民可以安居樂業，不要被迫遷。」

    李華萍呼籲台北市政府，不要再做無謂的上訴，因為生態社子島是無法執行，強制拆居民的房子只會引來更多的流血事件與不幸。唯一解方是讓居民解除禁限建，也才能還社子島為大台北特別犧牲55年的奉獻。

    社子島自救會感謝司法守護人權的最後底線。（社子島自救會提供）

    社子島自救會感謝司法守護人權的最後底線。（社子島自救會提供）

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