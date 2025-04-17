代理教師職前年資提敘 竹市府埃批作秀及收割民團努力成果

新竹市府昨天宣佈代理教師將提敘職前年資，挨批是作秀及收割代理教師工會的努力成果。圖為新竹市府教育處長林立生。（記者洪美秀攝）

2025/04/17 17:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府代理市長邱臣遠與教育處長林立生昨天大張旗鼓開記者會宣佈竹市代理教師提敘將納入職前年資，且追溯到去年8月1日，並宣稱是全國第3個施行的縣市，結果被代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙打臉竹市根本晚了新竹縣及桃園市1年，且是全國第5個縣市施行，更收割工會聲請釋憲的努力成果，在多名市議員強力質詢後才慢好幾拍調整的政策，想不到竟開記者會宣揚，質疑這樣也能拿來當政績？

對此，新竹市前文化局長錢康明也發文提到「說謊真的會傳染，新竹市落後桃園縣、新竹縣、金門縣...，還誤導市民彷彿是全台第一、 全台唯一，這還要不要臉啊？」並稱收割真的會傳染，強調爭取權益的代理教師工會被消失，市府記者會竟由其他公會參加記者會，且絕口不提代理教師工會，如此帶頭收割要不要臉啊！稱高虹安與邱臣遠是帶頭坑蒙拐騙，因為政績一片蒼白，只好用虛假來湊。

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黃湘仙更以「勿忘嘉義市代理教師之死」為題，諷竹市府是廢到沒有其他教育政績了嗎？新竹縣去年4月就做了，桃園市去年10月就宣布跟進，但新竹縣、桃園市都沒有開記者會，身為桃竹最後一名的新竹市還好意思開記者會？還好意思偷灌水說自己是全國前三？（明明就是第五）。質疑市府大張旗鼓開記者會就是因新的教育處長林立生之故，且把代理教師工會辛苦聲請釋憲的成果說成自己的政績。

黃湘仙也要大家不要忘記林立生在嘉義市犯下吃案霸凌代理教師命案，當年如何欺負家屬跟代理教師，且林立生已遭監察院彈劾，早該為事件下台負責。

新竹市府昨天宣佈代理教師將提敘職前年資，挨批作秀及收割代理教師工會努力成果。（記者洪美秀攝）

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