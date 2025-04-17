苗縣頭份市后庄國小校園地區凹凸落差大 國教署會勘改善

苗栗縣頭份市后庄國小校園內，地面凹凸不平高低落差10公分，影響學生安全，急迫需要改善。（沈發惠辦公室提供）

2025/04/17 14:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭份市最大國小后庄國小西側車道區鋪面高低落差大，樹木竄根導致水泥鋪面破碎，影響學生安全，民進黨立法委員沈發惠今（17）日指派服務處主任陳詩弦、秘書連森裕邀請教育部國教署、苗栗縣政府教育處官員到校會勘，教育部官員要求校方提出改善計畫，先送苗栗縣政府初審後再送教育部核定。

苗栗縣頭份市后庄國小前年獲「基礎建置學校績優獎」、近年來努力推動學生閱讀，去年獲「閱讀磐石學校獎–國小組」、更以「培養美的感知，營造慢的生活」為理念獲選113學年度「教學卓越獎–銀質獎」為苗栗縣辦學績效卓越學校，現為苗栗縣頭份市最大國小，擁有51 班，師生約1600 人。

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后庄國小校長劉敏珍簡報指出，該校校地1.8 公頃，校園擁擠，加上歷次整修重型機具壓擠，導致西側車道區鋪面高低落差大；菩提樹區為學生課餘時間 對於師生而言有潛在危險。

陳詩弦等人認為，后庄國小西側圍牆及育賢樓前鋪面因為樹木竄根導致水泥蓋板破碎、地面凹凸不平高低落差可達十公分等，可能會導致校園環境安全問題，有急迫需要，希望國教署能夠給予協助改善。

前往會勘的國教署官員建議學校依「教育部國民及學前教育署補助國民中小學充實設施設備作業要點」儘速提改善計畫送交苗栗縣政府完成初審後，送至國教署審查，如經核定，苗縣府應依規定支付相關配合款。由於目前財劃法修法後對於後續配合款比例額度是否維持苗栗縣府一成，尚未有具體額度比例，相關問題有待最後核定。

苗栗縣頭份市后庄國小校園內，地面凹凸不平高低落差10公分，影響學生安全，急迫需要改善，立委沈發惠辦公室主任陳詩弦邀國教署等官員前往會勘。（沈發惠辦公室提供）

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