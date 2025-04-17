台南龍眼、荔枝結果不良 陳亭妃籲區公所主動協助通報

立委陳亭妃邀集農糧署、南市農業局及台南農改場，前往山區會勘龍眼與荔枝果樹災損情形。（圖由陳亭妃提供）

2025/04/17 14:55

〔記者蔡文居／台南報導〕立委陳亭妃近日接獲多起農民反映，台南龍眼、荔枝等早生品種已出現嚴重開花異常與結果不良，但由於災損尚未累積至總面積20％救助門檻，使農民陷入擔憂與不安。陳亭妃今天呼籲各區公所應立即並主動協助農民通報。

南市環業局表示，只要農民有反映農作物災損，各區公所就會錄案登錄，達到5％就會起動四方會勘、認定，如果達到廿％災損，即會送農業部啟動救助。該局也一再提醒各區公所要儘速受理農民災損速報登錄。目前南市的改良芒果和土芒果，已達20％災損並啟動救助。

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立委陳亭妃今天邀集農糧署、南市農業局及台南農改場，前往山區會勘龍眼與荔枝果樹災損情形。她表示，各區公所必須接受農民的速報，才能了解整個災損狀況，尤其這次完全是因為氣候因素，再加上每一種農作物生長時間都有不同，地方政府必須彙集更完整的資料，農業部才能盡速辦理會勘，完成農業部災損公告。

陳亭妃指出，災損認定的「程序問題」已非首次浮現，過去地方普遍認為，農業災害的救助必須「等中央公告後才能報災損」，導致地方基層無所適從，農民也在等待中錯失黃金通報時間。

她表示，不是只有颱風、豪雨這種立即性的災害才叫災害，氣候異常導致整株果樹開花率低、沒有授粉結果，這也一樣是災損。此次龍眼與荔枝明顯受到天候不穩影響，花開卻無母花，農民經驗上就知道這一季收成堪憂，各區區公所應「主動受理農民通報」，並立即建檔、累積資訊，等到中生與晚生品種一併納入統計後，可能很快就能達到受災門檻，要讓農民知道，即使今天還沒受理公告，也可以先通報。

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