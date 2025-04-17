為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南龍眼、荔枝結果不良 陳亭妃籲區公所主動協助通報

    立委陳亭妃邀集農糧署、南市農業局及台南農改場，前往山區會勘龍眼與荔枝果樹災損情形。（圖由陳亭妃提供）

    立委陳亭妃邀集農糧署、南市農業局及台南農改場，前往山區會勘龍眼與荔枝果樹災損情形。（圖由陳亭妃提供）

    2025/04/17 14:55

    〔記者蔡文居／台南報導〕立委陳亭妃近日接獲多起農民反映，台南龍眼、荔枝等早生品種已出現嚴重開花異常與結果不良，但由於災損尚未累積至總面積20％救助門檻，使農民陷入擔憂與不安。陳亭妃今天呼籲各區公所應立即並主動協助農民通報。

    南市環業局表示，只要農民有反映農作物災損，各區公所就會錄案登錄，達到5％就會起動四方會勘、認定，如果達到廿％災損，即會送農業部啟動救助。該局也一再提醒各區公所要儘速受理農民災損速報登錄。目前南市的改良芒果和土芒果，已達20％災損並啟動救助。

    立委陳亭妃今天邀集農糧署、南市農業局及台南農改場，前往山區會勘龍眼與荔枝果樹災損情形。她表示，各區公所必須接受農民的速報，才能了解整個災損狀況，尤其這次完全是因為氣候因素，再加上每一種農作物生長時間都有不同，地方政府必須彙集更完整的資料，農業部才能盡速辦理會勘，完成農業部災損公告。

    陳亭妃指出，災損認定的「程序問題」已非首次浮現，過去地方普遍認為，農業災害的救助必須「等中央公告後才能報災損」，導致地方基層無所適從，農民也在等待中錯失黃金通報時間。

    她表示，不是只有颱風、豪雨這種立即性的災害才叫災害，氣候異常導致整株果樹開花率低、沒有授粉結果，這也一樣是災損。此次龍眼與荔枝明顯受到天候不穩影響，花開卻無母花，農民經驗上就知道這一季收成堪憂，各區區公所應「主動受理農民通報」，並立即建檔、累積資訊，等到中生與晚生品種一併納入統計後，可能很快就能達到受災門檻，要讓農民知道，即使今天還沒受理公告，也可以先通報。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播