為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    虱目北門宴美食帶動觀光 1桌4000元再送市集抵費券500元

    「虱目北門宴」有11道虱目魚等海鮮料理。（記者楊金城攝）

    「虱目北門宴」有11道虱目魚等海鮮料理。（記者楊金城攝）

    2025/04/17 14:33

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區公所為推廣虱目魚產業文化，將在5月10日首度結合三寮灣東隆宮李府千歲聖誕舉辦「虱目北門宴」，有11道虱目魚等海鮮料理，1桌只要4000元，再送500元農漁特產市集抵費券500元，只限40桌。

    北門區長林建男表示，「虱目北門宴」採網路報名，開放40桌，公所網站自4月21日上午10點至4月28日下午4點開放報名訂桌，額滿截止，希望虱目魚海鮮料理帶動更多人到北門觀光。

    三寮灣東隆宮廟史至今360年，主祀李府千歲、溫府千歲，以王船醮聞名，廟內保存許多國寶級大師的傳統工藝作品，東隆宮文化中心館藏精美豐富，獲頒南市宮廟博物館，為慶祝農曆4月15日李府千歲神誕日，舉辦李府千歲文化祭系列活動。

    包括林建男、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪、東隆宮副董事長陳松山、南市議員方一峰、謝舒凡等人，今天（17日）為李府千歲文化祭、「虱目北門宴」開鑼宣傳。

    北門區公所表示，5月10日「虱目北門宴」以北門特產虱目魚為主要材料，搭配北門特色海鮮，每桌11道料理有海鮮冷盤、魚蝦鮮羹、鰻魚米糕、日式炸魚柳、白醋蝦、三杯三鮮、魚柳手卷、絲瓜蛤蠣、魚五柳枝、龍膽火鍋及仙草凍，原價5000元，優惠只要4000元；5月11日就是母親節，民眾可以訂桌慶祝。

    民眾完成訂桌並在5月10日完成報到，公所再加碼贈送農漁特產推廣市集抵費券每桌次500元。

    莊名豪說，希望全國遊客來北門遊玩，除能品嘗鮮美的海鮮並感受漁鄉宗教文化之美。

    陳松山指出，東隆宮李府千歲文化祭在5月3日舉辦請王進香、宋江藝陣表演、5月10日平安宴「虱目北門宴」、5月12日祝嘏大典、廟會劇場、文化祭體驗。

    台南北門區長林建男（右起）、東隆宮副董事長陳松山、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪今天（17日）為東隆宮李府千歲文化祭、「虱目北門宴」開鑼宣傳。（記者楊金城攝）

    台南北門區長林建男（右起）、東隆宮副董事長陳松山、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪今天（17日）為東隆宮李府千歲文化祭、「虱目北門宴」開鑼宣傳。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播