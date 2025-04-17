虱目北門宴美食帶動觀光 1桌4000元再送市集抵費券500元

「虱目北門宴」有11道虱目魚等海鮮料理。（記者楊金城攝）

2025/04/17 14:33

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區公所為推廣虱目魚產業文化，將在5月10日首度結合三寮灣東隆宮李府千歲聖誕舉辦「虱目北門宴」，有11道虱目魚等海鮮料理，1桌只要4000元，再送500元農漁特產市集抵費券500元，只限40桌。

北門區長林建男表示，「虱目北門宴」採網路報名，開放40桌，公所網站自4月21日上午10點至4月28日下午4點開放報名訂桌，額滿截止，希望虱目魚海鮮料理帶動更多人到北門觀光。

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三寮灣東隆宮廟史至今360年，主祀李府千歲、溫府千歲，以王船醮聞名，廟內保存許多國寶級大師的傳統工藝作品，東隆宮文化中心館藏精美豐富，獲頒南市宮廟博物館，為慶祝農曆4月15日李府千歲神誕日，舉辦李府千歲文化祭系列活動。

包括林建男、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪、東隆宮副董事長陳松山、南市議員方一峰、謝舒凡等人，今天（17日）為李府千歲文化祭、「虱目北門宴」開鑼宣傳。

北門區公所表示，5月10日「虱目北門宴」以北門特產虱目魚為主要材料，搭配北門特色海鮮，每桌11道料理有海鮮冷盤、魚蝦鮮羹、鰻魚米糕、日式炸魚柳、白醋蝦、三杯三鮮、魚柳手卷、絲瓜蛤蠣、魚五柳枝、龍膽火鍋及仙草凍，原價5000元，優惠只要4000元；5月11日就是母親節，民眾可以訂桌慶祝。

民眾完成訂桌並在5月10日完成報到，公所再加碼贈送農漁特產推廣市集抵費券每桌次500元。

莊名豪說，希望全國遊客來北門遊玩，除能品嘗鮮美的海鮮並感受漁鄉宗教文化之美。

陳松山指出，東隆宮李府千歲文化祭在5月3日舉辦請王進香、宋江藝陣表演、5月10日平安宴「虱目北門宴」、5月12日祝嘏大典、廟會劇場、文化祭體驗。

台南北門區長林建男（右起）、東隆宮副董事長陳松山、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪今天（17日）為東隆宮李府千歲文化祭、「虱目北門宴」開鑼宣傳。（記者楊金城攝）

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