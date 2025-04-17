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    總統賴清德親題「海慶安瀾」 贈澎湖開台天后宮

    總統賴清德墨寶海慶安瀾，派出專使送抵澎湖開台天后宮。（記者劉禹慶攝）

    總統賴清德墨寶海慶安瀾，派出專使送抵澎湖開台天后宮。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/17 16:09

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕總統賴清德親題墨寶「海慶安瀾」，今（17）日由民進黨中央黨部社運部主任江志銘等4人，跨海抵澎頒發澎湖開台天后宮墨寶，由天后宮主委蔡光明率理監事恭迎墨寶，澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠、澎湖縣政府警察局長林溫柔、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人，都到場見證。

    位於馬公市中央里的澎湖開台天后宮，主祀媽祖，建於西元1604年，是全台灣歷史最悠久的媽祖廟。廟體建築出自唐山名匠之手，有深具藝術造詣的各類建築構建與裝飾，廟中並典藏有現存全台灣最早的古碑—沈有容諭退紅毛番韋麻郎等之碑，陳列於清風閣文物館中供民眾參觀，另有清乾隆皇帝御賜題「與天同功」的金匾可供憑弔，俱為珍貴的歷史文物。

    陳光復表示，開台澎湖天后宮為歷史最悠久的媽祖廟，不僅是信仰中心，更是澎湖人心靈的寄託，多年來庇佑地方安定、居民平安。他特別感謝總統賴清德致贈墨寶，展現對民間信仰的重視，也彰顯中央對澎湖地方文化的支持與關懷。

    江志銘表示，總統賴清德於競選期間獲得天后宮的協助與鼓勵，懷著感恩的心，盼未來有機會親自回到天后宮參拜。此次以墨寶「海慶安瀾」向媽祖致上最崇高敬意，也向澎湖民眾表達深深的感謝。澎湖開台天后宮將總統墨寶裱框，將待9月份建醮大典，由總統賴清德抵澎親自揭牌。

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