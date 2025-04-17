北市議員批翡翠水庫售電「被占便宜」 年短收至少逾2億元

翡翠水庫在放水同時也可水力發電，去年水庫發電收入已超過8.5億元。（圖由翡翠水庫管理局提供）

2025/04/17 15:18

〔記者何玉華／台北報導〕台北市翡翠水庫供水發電，去年收入超過8.5億元創新高，但售電給台電的合約費率被質疑偏低，造成市庫每年短收超過2億元；民眾黨台北市議員林珍羽要求市長蔣萬安應到行政院會反映，並重新與台電議約。翡翠水庫管理局局長林裕益表示，已透過立委協助「再生能源發展條例」修法，目前付委審查中。

翡翠水庫管理局今天（17日）在台北市議會財政建設委員會進行業務報告；林珍羽表示，監察院調查及審計部報告都提到翡管局跟台電簽的水力發電售電契約售價偏低，最新的合約從2020年到2024年都是非常便宜的售價，1度平均僅1.62元，以2022年發電2億2400多萬度計算，讓市庫減少了超過2億7000多萬元的收入，金額相當龐大，「中央一直再吃台北市豆腐

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會議主席詹為元表示，翡翠水庫水力發電售給台電的費率偏低，減少市庫的收益；翡管局雖有將監察院調查的結果跟台電公文往來，但台電直接忽略費率低的問題；翡翠水庫不是中央所屬，但支援其他地方供水，環境整治也是全台灣之冠，售電的條件應該與其他水力發電有差別。目前的不平等條約，對北市民非常不公平。

林裕益表示，持續跟台電高層接觸，也開過協調會溝通主張；但礙於現實的「再生能源發展條例」跟「電業法」比較偏重保護台電，幾乎沒有議約籌碼；目前先朝修法與議約兩方向努力。「再生能源發展條例」第3條將優惠的水力發電限制在2萬千瓦的「小水電」，翡翠水庫是7萬千瓦不適用，希望修法將「小」拿掉，如此可將售價提高。

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