華航奪最佳機上旅行包 機上餐飲3項國際大獎

華航與潮流奢華品牌 MOSCHINO 跨界合作，榮獲「亞洲最佳商務艙旅行包」殊榮，未來也將推出新色。（華航提供）

2025/04/17 14:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕中華航空今天（17日）宣布，榮獲三項國際航空機上服務權威大獎，分別為全球專業航空雜誌《PAX International》讀者票選評比「亞洲最佳商務艙旅行包（Best Business Class Amenity Asia）」和「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包（Best Premium Economy Class Amenity Asia）」雙料殊榮，以及獲頒《Onboard Hospitality》雜誌「最佳機上特色餐或產品（Best Onboard Special Meal or Product）」大獎。

《PAX International》雜誌匯集全球讀者及專業評審，共同評鑑年度最佳得獎航空公司，華航獲獎的機上旅行包，豪華商務艙與潮流奢華品牌MOSCHINO跨界合作，兼具實用性及時尚感，未來也將推出新色；豪華經濟艙則攜手加拿大休閒品牌Roots，營造溫馨質感風格。

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《Onboard Hospitality》是國際指標性的航空專業雜誌，華航攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」的機上餐點，奪「最佳機上特色餐或產品」大獎。

全新登場的春季菜單中，豪華商務艙/商務艙推出「沙嗲猴頭菇椰香飯」、豪華經濟艙及經濟艙則精選「手工咖哩植物肉丸佐糙米飯」，用最新鮮的季節性蔬菜、豆類與穀物，邀請旅客享用大自然的餽贈，展現蔬食料理也能色香味俱全的極致美味。

華航攜手加拿大休閒品牌 Roots，營造溫馨質感風格，獲頒「亞洲最佳豪華經濟艙旅行包」。（華航提供）

華航攜手米其林綠星餐廳「陽明春天」，勇奪「最佳機上特色餐或產品」，全新春季菜單中，豪華商務艙/商務艙推出「沙嗲猴頭菇椰香飯」。（華航提供）

華航豪華經濟艙及經濟艙與陽明春天精選推出「手工咖哩植物肉丸佐糙米飯」。（華航提供）

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