新北鐵道馬拉松10週年4/20登場 交管措施一次看

鐵道馬拉松接力賽20日開跑，新北市公布交通管制措施公告。（圖由新北市觀旅局提供）

2025/04/17 14:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市鐵道馬拉松接力賽將於本週日（20日）上午7點登場，預計超過5萬人參加，共同見證追火車10週年。市府觀光旅遊局表示，台鐵將加開多班次列車，呼籲民眾搭乘大眾運輸前往，為維護交通秩序與賽事安全，4月20日上午6點50分至7點40分總統路將全線管制。

觀旅局表示，車道彈性管制點放路段，08:30-13:30：中正隧道單線保留一車道行駛，路口彈性管制；08:00-13:50：中山路（泰和街－過港隧道旁）單線保留一車道行駛，路口彈性管制，僅供警車、救護車、社區巴士與在地居民緊急車輛通行。

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觀旅局指出，彈性點放管制路段，05:00-11:00：福隆遊客中心周邊（興隆街、福隆街）單線慢車道管制，保留快車道；08:00-11:10：鹽寮線自行車道（台2丙及龍門路口）至昭惠廟牌坊路口彈性管制；08:00-15:00：學苑街及復興街路口彈性管制；08:00-13:30：內挖路（中山路至中正隧道）路口彈性管制；08:00-14:00：雙溪高中路口（梅竹蹊路、太平路）路口彈性管制；08:30-14:40：貢寮國中路口（台二丙x嵩陽街） 路口彈性管制。

觀旅局說明，福隆遊客中心周邊總統路兩側管制禁止停車（05:00至15:30），含福隆遊客中心右手邊停車場；興隆街、福隆街管制禁止停車（05:00至08:00）；石城火車站至舊草嶺隧道南口單側禁止停車（06:00-10:00）；雙溪區內挖路至中正隧道雙側、中正隧道至瑞雙公路周遭雙側、牡丹車站周遭禁止停車（08:00-13:30）；雙溪區過港隧道旁102縣道及台2丙至共和大橋單側禁止停車（08:00-14:20），貢寮區學苑街雙側禁止停車（08:00-15:00），貢寮區長泰路、貢寮橋、泮宮路周邊禁止停車（08:00-14:40）。

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