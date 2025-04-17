回應賴總統17項策略 教育部：識讀中國教材協助加深現有課綱

教育部國教署副署長戴淑芬今（17）日在行政院會後記者會表示，識讀中國課程在課綱中本來就有，但內容不夠充實，老師很難加深教學。（圖由行政院提供）

2025/04/17 14:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕賴總統因應中國17項策略，要求深化青年學子對中國的識讀教育，教育部長鄭英耀日前已表示，識讀中國威脅教材預計今年暑假完成。對此，教育部國教署副署長戴淑芬今（17）日在行政院會後記者會表示，此為補充教材，識讀中國課程在課綱中本來就有，但內容不夠充實，老師很難加深教學。

戴淑芬在行政院會後記者會指出，教部目前在研發的識讀中國威脅的相關教材，是一個輔助、補充的教材，因為有關識讀中國課程，其實現有課綱已有這些學習條目，包公民課程中，就有中國政治特性、面臨哪些挑戰、中國的政治與經濟發展如何影響區域和平與台海兩岸的關係等。

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戴淑芬指出，教育部已委託「高中公民課程深化及教材研發強化民主韌性涵育當代公民責任計劃補充教材研發計畫案」，主要是因為雖然課綱有這些條目，可能教科書也會提到，但是內容不夠充實時，現場老師很難再加深、加廣進行教學。

戴淑芬說，目前是由公民學科中心對此部分較專業老師，進行補充教材的研發，現場老師當然也可以不使用，也可以用其他認為可以詮釋這些課綱學習條目的其他的補充教材。

戴淑芬強調，研發了之後，教育部將在暑假辦研習，不只公民學科，其他的歷史、社會科的老師也可參與研習。教材研發後，為強化推廣教育部也計畫透過一些影音或podcast等多元管道，不只讓老師，其實學生也可以瞭解這些議題。

對於賴總統的17項政策，相關部會是否已開始推動相關政策？行政院發言人李慧芝回應，對於17條策略會議，行政院長卓榮泰已聽取過部會報告，但沒有做出最後裁示，會議內容尚無法對外說明，有進一步進度會適時對外說明。

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