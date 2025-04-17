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    雲林林內農會肉粽加了這一物 熱銷5萬顆

    雲林林內農會今年端午節推出「金旺來五穀包粽」，裡面加入芋頭、鳳梨，一顆就有200公克，即日起開放預購，限量5萬顆。（記者黃淑莉攝）

    雲林林內農會今年端午節推出「金旺來五穀包粽」，裡面加入芋頭、鳳梨，一顆就有200公克，即日起開放預購，限量5萬顆。（記者黃淑莉攝）

    2025/04/17 13:52

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣林內鄉是國內鳳梨、芋頭重要產地之一，林內鄉農會在每年端午節前夕推出「金旺來五穀包粽」，以五穀米取代全糯米，內餡除有常見的五花肉、花生、鹹蛋黃外，還多了新鮮鳳梨，風味獨特，1年只賣1次熱銷5萬顆。

    林內農會「金旺來五穀包粽」即日起開始預購，農會今（17）日邀請幼兒園小朋友與家政班媽媽、縣長張麗善一起體驗包粽。張麗善表示，林內不只「紅透台灣」木瓜有名氣，也是國內鳳梨、芋頭重要產地之一，為行銷鳳梨、芋頭，農會結合國內節慶，把農特產包進粽子裡，別出心裁且吃起別具風味。

    張麗善說，「金旺來五穀包粽」每顆重200公克，五穀米有白糯米、黑糯米、糙米、燕麥、薏仁，內餡有國產豬肉、花生、香菇、栗子、鹹蛋黃外，還有林內芋頭、鳳梨，吃起來不脹氣，且鳳梨可消除油膩感。

    林內鄉農會理事長徐秀珠指出，農會今年特別打造專屬禮盒包裝，有10顆裝、6顆裝，限量5萬顆，另外還有素食口味，即日起開放預購，民眾可上林內鄉農會臉書訂購，或電洽05-5897825。

    雲林縣長張麗善（左2）與林內鄉農會理事長徐秀珠與小朋友一起體驗包粽子。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善（左2）與林內鄉農會理事長徐秀珠與小朋友一起體驗包粽子。（記者黃淑莉攝）

    林內鄉農會「金旺來五穀包粽」內餡有五花肉、花生、蓮子、栗子、香菇、鹹蛋黃外，還加了林內芋頭、鳳梨。（記者黃淑莉攝）

    林內鄉農會「金旺來五穀包粽」內餡有五花肉、花生、蓮子、栗子、香菇、鹹蛋黃外，還加了林內芋頭、鳳梨。（記者黃淑莉攝）

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