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    世壯運倒數1個月 北市藍綠議員批無感、宣傳四不像

    體育、觀傳局赴議會工作報告，跨黨派議員均關注世壯運宣傳。（記者甘孟霖攝）

    體育、觀傳局赴議會工作報告，跨黨派議員均關注世壯運宣傳。（記者甘孟霖攝）

    2025/04/17 14:01

    〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會5月17日登場，台北市主責局處體育局、觀光傳播局今（17日）赴議會工作報告。民進黨議員簡舒培就直言，賽事剩下1個月，但至今城市仍無舉辦大型賽事感覺，她甚至到今天才知道世壯運吉祥物叫「壯寶」，質疑宣傳四不像；國民黨議員秦慧珠也說，過去郝市府時期舉辦聽奧也是冷門賽事，但熱度都比世壯運還要好。

    世壯運倒數1個月，跨黨派議員都相當關注相關活動籌備、行銷狀況，不過許多議員都指出，賽事1個月後就要登場，但迄今許多民眾都不知道台北市要舉辦此賽事。

    秦慧珠舉例，相比過去台北市的花博、聽奧，以及世大運等大型活動，世壯運相較起來市民更無感，應該要讓市民有光榮感，應該每1週都要安排1個亮點，持續宣傳；國民黨議員李芳儒也說，市府應該要想辦法營造氣氛，讓台北市嗨起來。

    簡舒培指出，自己直到今天才知道吉祥物叫做「壯寶」，連貼近市政的議員都不清楚，代表市府行銷力道真的不足，世壯運下個月就要舉辦，迄今台北市仍沒有國際盛事氛圍；她也說，希望委員會能夠再排1個關於世壯運的專案報告，起碼讓市民知道雙北有這個活動。民進黨議員趙怡翔也說，台北市許多公園都掛有世壯運宣傳旗幟，但接獲地方反映很多都是亂掛。

    民眾黨議員黃瀞瑩則指出，現在世壯運宣傳感覺各局處各做各的，包括公所宣傳影片等品質也不佳，應由觀傳局專業做整體協助，讓民眾可以知曉；此外，她認為行銷也要走陸戰，此次有2千多家特約商家，但官網上資訊模糊，建議應於店家門口貼出行銷視覺，讓民眾知道是合作店家。

    此外，簡舒培也質疑，宣傳世壯運為何不用台北市既有的「熊讚」，而要新創沒知名度的「壯寶」，如今宣傳力度也不足，結果看起來四不像。

    觀傳局長余祥說，世壯運是雙北共同舉辦，因而重新設計「壯寶」擔任吉祥物，接下來觀傳局會加強壯寶與民眾的互動宣傳，此外也會在各熱點舉辦宣傳快閃等活動。

    體育局長游竹萍表示，後續將持續與產發局加強宣傳特約商家；余祥說，後續會有大型記者會，串聯2千多家商家，相關商家標示也會陸續上架，會讓整體視覺更一致性。

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