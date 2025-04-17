台鐵推白沙屯媽祖限定聯名套組 「福安便當」明開賣

台鐵公司推白沙屯媽祖限定聯名套組。（台鐵公司提供）

2025/04/17 13:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕2025通霄白沙屯拱天宮媽祖進香祈福行腳將在5月1日晚間登場，展開為期10天9夜徒步之旅。台鐵公司與白沙屯媽祖更首度推出聯名優惠商品與特色便當，以及相關限定商品。

台鐵公司今（17）日宣布，特別打造白沙屯車站為全台唯一結合媽祖意象設計車站，在車站內外設置媽祖及千里眼、順風耳Q版雕像。同時，台鐵也將白沙屯車站特色直接雷雕在便當空盒上。

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在特色便當部分，台鐵公司台中餐旅分處也特別推出象徵福氣與平安的「福安便當」，設計葷、素兩款選擇，滿足不同民眾的需求。

葷食款主菜選用主廚拿手好菜香滷爌肉，口感Q彈不乾柴，再使用特調的秘製滷汁，以小火慢滷至入味，香氣濃郁、風味十足，素食款主菜則選用非基改素白帶魚，搭配營養海苔。

配菜部分選用通宵當地盛產口感香甜軟Q的「彩虹玉米」及「花生」拌炒小魚乾豆干（素食使用毛豆仁），再搭配上玉米筍炒高麗菜、龍鬚菜及彩椒鮮菇，營養均衡、色香味俱全。

相關聯名優惠套組將於明天在台鐵全通路實體門市及網路商店搶先開賣，另外，台鐵公司台中餐旅分處也在4月19日（週六）在白沙屯車站設置快閃店，現場將銷售「福安便當」、白沙屯媽祖優惠套組及各項熱銷鐵路文創商品。

台鐵公司推白沙屯媽祖「福安便當」。（台鐵公司提供）

台鐵公司推白沙屯媽祖限定聯名套組。（台鐵公司提供）

台鐵公司推白沙屯媽祖「福安便當」。（台鐵公司提供）

台鐵公司推白沙屯媽祖限定聯名套組。（台鐵公司提供）

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