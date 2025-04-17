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    彰師大「便當街」友善人行道受阻 彰市公所：再溝通

    彰化市公所規劃在實踐路設置標線型人行道，贊同與反對呈現兩極化。（記者湯世名攝）

    彰化市公所規劃在實踐路設置標線型人行道，贊同與反對呈現兩極化。（記者湯世名攝）

    2025/04/17 13:24

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化師範大學有「便當街」之稱的實踐路，以及進德路50公尺路段，彰化市公所規劃設置標線型人行道，不料不僅實踐路沿線店家多數反對而受阻，就連進德路招標也數度流標，市公所對此表示，將待廠商完成基本設計後，再開說明會向居民、店家說明，希望能獲得支持以順利推動。

    彰化市第一個完成標線型人行道的大埔路，自劃設以來汽機車爭道、停車問題、車禍事件頻傳，正反意見不一。警方接手進行取締違停後，引發汽、機車族群反彈，不過地方居民與行人族群都表達支持，此議案在地方爭論多時。

    就在大埔路人行道持續引發地方關注之際，彰化市公所也規劃在彰化師範大學進德校區前的進德路、實踐路畫設標線型人行道，希望能改善行人與車爭道、道路遭占用、違停等亂象，消息傳出後引發議論，地方與學生族多表示贊成，實踐路卻有許多店家反彈，出現與大埔路相同狀況。

    彰化市公所工務課長蔡佳松說，大埔路與「便當街」實踐路是兩種不同型態，前者機車多、行人少，後者則是位於彰師大、彰師大附工校園周邊，240公尺長沿線小吃林立，行人較多，因此確實有畫設友善人行道的需求。至於進德路，則是居民與店家大部分都同意施作人行道，工程費用500萬元，不過招標時數度流標，將再次辦理招標。

    蔡佳松表示，實踐路人行道一案已進入設計程序，不過由於多數店家反對，他們將待廠商把設計圖完成後，邀集地方居民與店家舉行說明會，持續進行溝通，盼能獲得共識後來發包施作，讓該案順利推動。

    彰化市公所規劃在實踐路設置標線型人行道受阻，公所表示將再溝通。（記者湯世名攝）

    彰化市公所規劃在實踐路設置標線型人行道受阻，公所表示將再溝通。（記者湯世名攝）

    彰化市公所規劃在進德路設置標線型人行道，上網招標卻數度流標。（記者湯世名攝）

    彰化市公所規劃在進德路設置標線型人行道，上網招標卻數度流標。（記者湯世名攝）

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