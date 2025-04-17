聽演講不用汗流浹背 雲縣逐年汰換學校活動中心冷氣音響

雲林縣府將逐年汰換學校活動中心冷氣、音響設備，讓親師生有舒適空間舉辦活動，提升學校效果。（記者黃淑莉攝）

2025/04/17 13:14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣有多所學校的學生活動中心（禮堂）沒有冷氣、或是冷氣設備老舊不夠涼，學生參加講座、藝文表演時總是汗流浹背，雲林縣府去年斥資7000萬元裝設60所學校活動中心冷氣及音響設備。縣長張麗善指出，未來將逐年編列2000萬元協助學校改善，讓親師生有舒適空間，提升學習成效。

石榴國中學生活動中心舊的冷氣設備已使用30年，啟動聲音大、不涼又耗電，另音響雜音大聽不清楚，縣府去年補助汰換14部大型冷氣及陣列式音響，啟用後學生開心說，現在冷氣冷氣夠，就連在場內打籃球也很舒適。

請繼續往下閱讀...

縣府教育處長邱孝文指出，學生活動中心不僅是學生重要活動場所，也是社區居民活動空間，縣有有不少學校的活動中心沒有冷氣，或是冷氣設備老舊，還有音響設備不夠理想，遇有大型活動要外租，讓學校很困擾。

邱孝文說，縣府去年編列7000萬元針對38校沒有冷氣、22校沒有音響設備的學校優先改善，今年再編列2000萬元汰換已達使用年限的冷氣及音響設備，目前有提出學校有7所，包括鎮東國小、僑真國小、斗六國小、東勢國小、二崙國中、古坑國中小、斗南高中。

張麗善表示，2020年縣府以分期付款方式，針對全縣國中小學每班教室、老師辦公室、圖書館、視聽教室裝冷氣，讓學生有舒適的學習環境，由於學校動中心是學校與社區辦理活動主要空間，也是學生打球運動重要空間，冷氣、音響非常重要，未來縣府會每年編列2000萬元，汰換各校老舊冷氣及音響設備。

雲林縣府將逐年汰換學校活動中心冷氣、音響設備，讓親師生有舒適空間舉辦活動，提升學校效果。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法