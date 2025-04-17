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    母親節國道車多 高公局：5/10、5/11有嚴格管制措施

    5月11日是母親節，民眾大多有家庭聚餐及出遊規劃以慶祝溫馨的節日。示意圖。（資料照）

    5月11日是母親節，民眾大多有家庭聚餐及出遊規劃以慶祝溫馨的節日。示意圖。（資料照）

    2025/04/17 13:33

    〔記者吳亮儀／台北報導〕5月11日是母親節，民眾大多有家庭聚餐及出遊規劃以慶祝溫馨的節日。交通部高速公路局今天（17日）說明，參考近年母親節假期及例假日國道交通量統計及特性，預估這次假期國道交通需求以短途旅次車流為主，全日交通量約為108到110百萬車公里，約較一般例假日增加2％到4％。

    因應母親節假期（5月10日、11日）的交通需求，高公局規劃在5月10日及11日2日針對12處重點路段實施精進式匝道儀控、視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、機動增加開放路肩路段與時段及國道全線暫停施工與例行養護作業，但緊急搶修及不影響主線交通工程除外。

    另外，並在5月11日（週日）15時到20時照常實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道高乘載管制。

    高公局說明，母親節假期的國道交通量大，部分瓶頸路段易有壅塞情形，如週六南向桃園、新竹與彰化路段及週日北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園等路段，都可能出現車多壅塞現象，建議民眾多利用公共運輸以節省時間。

    高公局建議開車上國道用路人，出發前利用「高速公路1968」App或上網查詢國道即時路況，彈性調整行車時段及路段，善用替代道路以避開壅塞路段。

    今年母親節國道交通疏導措施一覽表。（圖由高公局提供）

    今年母親節國道交通疏導措施一覽表。（圖由高公局提供）

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