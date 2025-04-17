超跑遊艇驚喜現身澎湖海域 業者曝最快5月可搭乘體驗

澎湖亞果碼頭，超跑遊艇驚喜現身。（記者劉禹慶攝）

2025/04/17 13:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公亞果碼頭今（17）日出現2輛外型宛如超跑的遊艇停泊在海面上，立即引發社群團體熱議，不少眼尖網友紛紛留言表示，「這不是之前高雄的海上超跑嗎？居然出現在澎湖！」、「澎湖也能搭到了嗎？」達到十足的話題效果，業者曝最快5月份，澎湖民眾就能搭乘體驗。

這款話題十足的海上超跑遊艇，曾在去年11月於高雄愛河灣首度亮相，憑藉酷似敞篷跑車的流線外型，引發不少遊客圍觀拍照打卡，被網友稱為會漂浮的超跑。如今，這股風潮似乎也吹到了澎湖，讓這座海島旅遊勝地再添一筆吸睛亮點。據了解，這款超跑遊艇靈感，源自杜拜水上超跑體驗，為台灣遊艇業者自行開發設計。

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業者表示，盼透過這種兼具娛樂性與設計感的水上載具，吸引年輕族群與觀光客，讓民眾有更多的水上體驗可以選擇。至於外界關心的搭乘方式、費用、體驗航線等細節，業者回應，目前正規劃將澎湖納入體驗航線範圍，相關營運、航線規劃內部還在優化中，預計最快將於5月開放民眾搭乘體驗，確定時間再對外公佈。

2025年「澎湖國際海上花火節」將於5月5日至7月29日盛大登場，並與全球超人氣IP「史努比」攜手合作，共同慶祝史努比75週年。現在超跑遊艇出現在澎湖，也讓不少粉絲幻想：「如果能搭著海上超跑，一邊看煙火一邊被史努比環繞，該有多浪漫！」、「史努比75週年這麼可愛，搭超跑出海應援一下才對吧！」，而這波超跑遊艇話題，無疑為即將到來的澎湖觀光旺季提前暖場。

超跑遊艇漂浮在海上，業者表示最快五月份開放搭乘。（記者劉禹慶攝）

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